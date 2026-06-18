Muere adulto mayor tras colapso de pared durante demolición

Víctima fue trasladada al hospital, donde falleció por la gravedad de lesiones

A la llegada de los paramédicos, la víctima se encontraba inconsciente, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica especializada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A la llegada de los paramédicos, la víctima se encontraba inconsciente, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica especializada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 79 años perdió la vida luego de resultar gravemente herido al derrumbarse una pared mientras realizaba labores de demolición en una vivienda antigua ubicada sobre la avenida Plutarco Elías Calles, a la altura de la cuadra 1300, casi esquina con la calle Independencia.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos recibió el reporte del accidente y movilizó a sus unidades de emergencia al lugar de los hechos, donde encontraron lesionado a José, de 79 años de edad y residente de la colonia Viveros.

De acuerdo con los primeros informes, el adulto mayor se encontraba trabajando en el derribo de una casa vieja cuando una de las paredes colapsó y cayó sobre él, causándole lesiones de gravedad. A la llegada de los paramédicos, la víctima se encontraba inconsciente, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, horas después de su ingreso al nosocomio se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas sufridas durante el accidente.

Tras el deceso, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar oficialmente las causas de la muerte.

Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.