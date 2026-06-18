Resultan dos jóvenes lesionados tras fuerte choque en el poniente

A consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor como su hermano Manuel, también de 25 años, quedaron inconscientes al interior del automóvil. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor como su hermano Manuel, también de 25 años, quedaron inconscientes al interior del automóvil. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vehicular registrado sobre la Carretera Aeropuerto dejó como saldo dos hombres con lesiones de consideración, cuantiosos daños materiales y la movilización de los cuerpos de auxilio en el sector poniente de la ciudad.

El percance ocurrió en los carriles de circulación de sur a norte de dicha vialidad, a la altura del cruce con la calle Emilio Madero, frente a la colonia 150 Aniversario, donde el conductor de un automóvil Ford Fusion modelo 2014 perdió el control de la unidad y se impactó de frente contra la base metálica de un semáforo.

De acuerdo con los primeros peritajes, el vehículo era conducido por Ruperto, de 25 años de edad, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Al llegar al citado crucero, perdió el control de la dirección, subió al camellón central y terminó estrellándose violentamente contra la estructura metálica.

A consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor como su hermano Manuel, también de 25 años, quedaron inconscientes al interior del automóvil, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y realizar las maniobras necesarias para su rescate y extracción del vehículo siniestrado.

Posteriormente, ambos fueron trasladados en ambulancias a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica especializada. Manuel fue ingresado al Hospital General, mientras que Ruperto fue llevado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecen bajo observación médica.