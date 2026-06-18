Celebra la Escuela Normal 178 aniversario de Nuevo Laredo

En esta edición participaron 11 alumnos, quienes tuvieron la oportunidad de interpretar un poema de libre elección. [Iván Zertuche/Líder Web]

En esta edición participaron 11 alumnos, quienes tuvieron la oportunidad de interpretar un poema de libre elección. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fortalecer la formación integral de los futuros docentes y promover la expresión oral, la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc llevó a cabo el concurso de declamación “La Voz Normalista”, actividad que este año se desarrolló en el marco del 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo.

“Este certamen forma parte de las actividades que anualmente realiza la institución para fomentar la cultura y el arte entre los estudiantes. En esta ocasión decidimos efectuar el evento un día después de los festejos de aniversario de la ciudad, para darle un mayor realce a esta fecha significativa para los neolaredenses”, explicó David Ojeda Posada, catedrático y responsable del área de difusión y extensión normalista.

Detalló el catedrático normalista, que en esta edición participaron 11 alumnos, quienes tuvieron la oportunidad de interpretar un poema de libre elección, demostrando sus habilidades en el arte de la declamación. Cabe señalar que previo al concurso, se emite una convocatoria abierta para que los jóvenes interesados participen de manera voluntaria, reconociendo posteriormente el esfuerzo y dedicación de quienes deciden formar parte de esta experiencia formativa.

Ojeda Posada destacó que este tipo de actividades brindan a los futuros maestros herramientas que fortalecerán su desempeño profesional, al desarrollar habilidades como la seguridad, la confianza y una adecuada expresión verbal, dejando ver que la importancia de hablar correctamente para evitar confusiones y transmitir mensajes claros y efectivos es esencial.

Finalmente, reiteró el compromiso de la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc de continuar impulsando espacios culturales que contribuyan al crecimiento académico y humano de sus estudiantes, convencidos de que la formación docente también debe incluir el dominio de la comunicación y la sensibilidad artística.