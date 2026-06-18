Huevo sigue barato, a 39 pesos la tapa de 30 piezas

Imagen del martes de mercado este 16 de junio. [Iván Zertuche/Líder Web]

Imagen del martes de mercado este 16 de junio. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, una vez más sorprendió a los clientes el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, cuyo valor se mantiene en esta semana desde los 39 hasta los 53 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano redujo su valor al pasar de 63 a 55 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 39 a 30 pesos el kilo, mientras que el chile serrano baja de 39 a 29 pesos el kilo, el chile jalapeño aumenta de 28 a 29 pesos el kilo.

Respecto al tomate, mantiene el costo de 20 pesos por kilo, la papa morena sigue a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, también repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, baja de 18 a 14 pesos el kilo y el aguacate pasa de 93 a 75 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña bajó de 27 a 20 pesos el kilo.