El Dólar
Compra:
$16.30
Venta:
$17.50
EN VIVO

Huevo sigue barato, a 39 pesos la tapa de 30 piezas

Otros productos también redujeron su valor

Imagen del martes de mercado este 16 de junio. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, una vez más sorprendió a los clientes el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, cuyo valor se mantiene en esta semana desde los 39 hasta los 53 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano redujo su valor al pasar de 63 a 55 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 39 a 30 pesos el kilo, mientras que el chile serrano baja de 39 a 29 pesos el kilo, el chile jalapeño aumenta de 28 a 29 pesos el kilo.

Respecto al tomate, mantiene el costo de 20 pesos por kilo, la papa morena sigue a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, también repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, baja de 18 a 14 pesos el kilo y el aguacate pasa de 93 a 75 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña bajó de 27 a 20 pesos el kilo.

Despliegan operativo masivo ante protestas durante Mundial 2026
Celebra la Escuela Normal 178 aniversario de Nuevo Laredo

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.