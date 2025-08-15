Médico investigado por muerte de paciente en MTY tiene clínica en Nuevo Laredo

La Fiscalía de Nuevo León indaga la acreditación profesional y permisos sanitarios del doctor Sergio Luis “N” y sus clínicas, tras el fallecimiento de Jaqueline Yamilet Flores durante un procedimiento

NUEVO LAREDO, TAM.- El doctor Sergio Luis “N” , quien es presunto responsable de realizar una cirugía estética en Monterrey, Nuevo León, donde murió la paciente, operaba una clínica denominada SiluetClinic en Nuevo Laredo, ubicada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Santos Degollado, la cual actualmente permanece cerrada.

La víctima fue identificada como Jaqueline Yamilet Flores, de 25 años, originaria de Saltillo, Coahuila. El procedimiento se realizó en una clínica ubicada en el Edificio Médico de Especialidades, en el cruce de Avenida Hidalgo y Sierra Madre, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la cirugía transcurría de manera habitual hasta que la salud de la paciente comenzó a deteriorarse. Personal médico trató de estabilizarla y posteriormente la trasladó de urgencia al Hospital Universitario, donde fue declarada sin vida.

El médico señalado presumía dos cédulas profesionales: la 10847002 como Médico Cirujano por la Universidad Veracruzana en 2018 y la 13969376 como Maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina de Xalapa en 2024. Sin embargo, únicamente esta última está registrada en el Registro Nacional de Profesionistas.

Autoridades informaron que Sergio Luis “N” no cuenta con certificación como cirujano plástico. Además, su actividad profesional y las condiciones sanitarias de sus consultorios son parte de las indagatorias en curso.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para determinar si existieron irregularidades en el procedimiento o en la acreditación del médico. También se revisa si la clínica de Nuevo Laredo y el consultorio en Monterrey contaban con permisos sanitarios vigentes.

Familiares de Jaqueline Yamilet Flores exigen el esclarecimiento de los hechos y que se deslinden responsabilidades legales. El cuerpo fue entregado a sus allegados para su traslado a Saltillo, donde será sepultada.