Desglosa Consejo de Instituciones acciones y logros

Nuevo Laredo, Tam.– El Doctor Francisco Mejía Barrientos, Presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, tuvo a bien realizar un breve informe sobre las diferentes actividades y escritos que han emitido para hacer gestiones a favor de la ciudadanía, siendo los portavoces de los neolaredenses en muchas necesidades.

“Hicimos una relatoría de los documentos que hemos girado a las diferentes instancias, personas y actores políticos en la ciudad, el Estado y a nivel federal, destacamos el oficio que mandamos en el 2024 para la construcción de la nueva Facultad de Enfermería. Y, ahora, en este año, ya sabemos que se va a construir. Esto gracias también a que el Consejo de Instituciones coadyuvó en ese proyecto”, comentó Mejía Barrientos.

A nivel local destacó que de igual manera se realizaron una serie de peticiones, las cuales se han ido materializando durante la administración municipal actual, tocando el tema del Laguito, temas carreteros que se han realizado, también los trabajos en la Garita del km 26, entre otras acciones que se solicitaron por parte del Consejo, y se han atendido favorablemente.

“También hemos girado documentos al gobernador del Estado, donde le solicitamos que vea el tema de la luz, la solicitud de la construcción de un nuevo seguro social, que sin duda es un tema importante y estamos esperando respuesta a estas solicitudes”, concluyó.