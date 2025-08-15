Detienen en Estados Unidos a exdirector de Pemex acusado de corrupción

Carlos Alberto Treviño Medina fue arrestado en Dallas y será deportado a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados a Odebrecht

Carlos Alberto Treviño Medina dirigió Pemex de 2017 a 2018 y desde hace cuatro años tenía pendiente una orden de extradición. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el jueves que las autoridades estadounidenses detuvieron a un exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que era investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.

Sheinbaum indicó que el exfuncionario, a quien no llamó por su nombre, será deportado próximamente a México.

El exdirectivo detenido es Carlos Alberto Treviño Medina, quien dirigió Pemex de 2017 a 2018 y desde hace cuatro años tenía pendiente una orden de extradición, dijo a The Associated Press un agente federal, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

Por la tarde, la fiscalía federal indicó en un comunicado que la detención tuvo lugar el 12 de agosto en Dallas, Texas, y que el exfuncionario tenía “una orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El abogado Oscar Zamudio, quien dijo ser defensor de Treviño Medina, declaró a la televisora local Milenio que el exdirectivo fue retenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por “una situación estrictamente migratoria”, y que tiene una “solicitud de asilo que lo vuelve inextraditable”.

En 2021 el Ministerio Público imputó a Treviño Medina por recibir supuestamente un soborno de 4 millones de pesos (unos 200.000 dólares) de parte de Emilio Lozoya, otro exdirectivo de la petrolera detenido por hechos de corrupción.

Lozoya, que dirigió Pemex de 2012 a 2016, enfrenta un proceso por supuestamente haber recibido más de 4 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña que se vio implicada en hechos de corrupción en varios países de América Latina para obtener contratos públicos.

Después de dejar su cargo, Lozoya huyó a España, donde fue arrestado y extraditado a México en 2020.

Tras pasar más de un año en libertad condicional, Lozoya fue detenido en noviembre de 2021 por decisión de un juez federal, el cual determinó que estaban fundados los argumentos de la Fiscalía de que el exdirectivo no había colaborado con la justicia.