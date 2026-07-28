México libera moscas para frenar plaga de gusano barrenador

Ganado se alimenta en una hacienda que lo exporta a Estados Unidos, el martes 29 de julio de 2025, en Zamora, en el norte de México. Las autoridades estadounidenses suspendieron el ingreso de ganado mexicano debido a preocupaciones por la posible entrada del gusano barrenador. (AP Foto/Fernando Llano)

Ganado se alimenta en una hacienda que lo exporta a Estados Unidos, el martes 29 de julio de 2025, en Zamora, en el norte de México. Las autoridades estadounidenses suspendieron el ingreso de ganado mexicano debido a preocupaciones por la posible entrada del gusano barrenador. (AP Foto/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas liberaron en el estado norteño de Chihuahua un primer lote de moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador en esa región, que será uno de los puntos que se reabrirá próximamente para la exportación de ganado hacia Estados Unidos.

La medida se da pocos días después de que Washington anunció que reanudará en agosto el paso de ganado mexicano luego de más de un año de cierre por el brote del gusano barrenador.

La Secretaría de Agricultura de México dijo en un comunicado que el lunes se liberaron en el municipio Coronado del estado de Chihuahua, a unos 655 kilómetros de la frontera con Texas, unas 2,5 millones de moscas estériles a través de cámaras de dispersión terrestre.

A mediados de este mes se detectaron los primeros casos de gusano barrenador en Chihuahua, donde hasta el 25 de julio se acumularon 11 contagios activos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el martes en su conferencia matutina que las autoridades tienen previsto liberar próximamente otro lote de moscas en el estado norteño de Tamaulipas, frente a Texas, donde hay 106 contagios.

Las moscas se produjeron en la planta de la localidad de Metapa de Domínguez, del estado sureño de Chiapas, que las autoridades mexicanas reabrieron hace un mes con el apoyo de Estados Unidos. En Chiapas había existido una planta para la producción de moscas, pero cerró sus actividades en 2013 cuando México fue declarado libre de la plaga.

Ambos gobiernos realizaron una inversión conjunta de 61 millones de dólares para convertir una vieja planta de producción de moscas del Mediterráneo en un complejo que generará próximamente 28 millones de moscas estériles a la semana y alcanzará a fines de este año una producción de 100 millones de insectos semanales.

La producción de moscas estériles es una forma de control biológico que permite interrumpir el ciclo reproductivo del gusano. El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció la semana pasada que a partir del 24 de agosto se reabrirá el paso del ganado mexicano por la ciudad fronteriza de Douglas, en el estado de Arizona, que colinda con la localidad mexicana de Agua Prieta, en el estado de Sonora.

De manera simultánea se iniciarán las acciones necesarias para las posteriores aperturas de los pasos fronterizos de Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México.

El proceso de apertura comenzará en Arizona y Sonora, donde no se han reportado casos del gusano barrenador. Los contagios surgieron el mes pasado en Texas y el sureste de Nuevo México donde hasta la fecha se han acumulado más de 30 casos.

En México la plaga fue detectada en noviembre de 2024 y se ha expandido por 29 de los 32 estados del país. En la actualidad hay 1.696 casos activos, según cifras oficiales.

Las autoridades estadounidenses indicaron que las importaciones del ganado mexicano estarán sujetas al cumplimiento del plan de acción conjunta y los animales serán sometidos a una inspección en Estados Unidos para evitar el paso de larvas.

Estados Unidos cerró en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera tras el primer brote que se detectó en México en noviembre del 2024. El último cierre indefinido se decidió el 9 de julio de 2025 luego de que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado oriental de Veracruz.