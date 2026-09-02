Mantiene Prepa #1 inscripciones abiertas hasta el 4 de septiembre

Directora del plantel, Saray Ávalos, resaltó que no se aplica examen de admisión

Nuevo Laredo, Tam.- La Preparatoria Federal #1 ‘Prof. Juvenal Boone Flores’, mantiene abiertos los espacios para jóvenes que aún no se han inscrito en alguna institución para cursar sus estudios de nivel medio superior, informó la directora del plantel, Saray Ávalos.

“Todavía tenemos cupo y espacios disponibles para aquellos jóvenes que todavía no han tomado una decisión o no cuentan con una preparatoria. Definitivamente son y serán bienvenidos en nuestras instalaciones”, destacó.

La directora señaló que las invitaciones realizadas a través de distintos medios han tenido una respuesta favorable, ya que diversos estudiantes egresados de secundaria han elegido a la institución para continuar con su preparación académica.

Cabe señalar que el ciclo escolar inició el pasado lunes 24 de agosto, mientras que los alumnos de nuevo ingreso comenzaron desde el 10 de agosto con un curso propedéutico. Aún así, los jóvenes interesados todavía pueden incorporarse al plantel y recibir el apoyo necesario para adaptarse y recuperar el tiempo de clases.

La convocatoria para recibir a nuevos estudiantes permanecerá abierta hasta el viernes 4 de septiembre, con el objetivo de que puedan integrarse sin mayores complicaciones al presente ciclo escolar.

Para concluir, la directora destacó que la Preparatoria Número Uno no aplica examen de admisión, por lo que los jóvenes que hayan presentado una evaluación en otras instituciones también pueden solicitar su ingreso.