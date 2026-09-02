Remonta Cobolli dos sets y avanza en US Open

El italiano derrotó al argentino Francisco Comesaña en cinco sets tras más de cuatro horas de partido

Flavio Cobolli celebra tras derrotar a Francisco Comesaña en la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

Flavio Cobolli celebra tras derrotar a Francisco Comesaña en la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

NUEVA YORK.- La primera victoria de Flavio Cobolli tras verse dos sets abajo empezó a gestarse gracias a un cambio de indumentaria.

El italiano, que este año alcanzó su primera final de Grand Slam en Roland Garros, se tomó un descanso para ir al baño después del segundo parcial contra el argentino Francisco Comesaña y decidió cambiar todo lo que llevaba puesto.

“Me cambié toda la ropa con la que empecé hoy y funcionó”, contó Cobolli. “En los Grand Slams nunca está hecho. Tienes que luchar hasta el último punto”.

Con renovado ímpetu, el quinto cabeza de serie reaccionó y selló un triunfo 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 en el estadio Louis Armstrong.

Comesaña también dejó escapar un 2-0 al abrir el quinto set y se fue lamentando lo que pudo ser un gran golpe en Flushing Meadows.

“Flavio está entre los mejores del ranking y está jugando un tenis increíble”, dijo el argentino de 25 años. “Es difícil mantener el máximo nivel durante más de cuatro horas, y él estuvo realmente bien en la parte final del partido”.

Lo más lejos que ha llegado en Nueva York Cobolli, de 24 años, ha sido la tercera ronda en las últimas dos ediciones, pero llega entonado tras alcanzar las semifinales del Masters de Cincinnati el mes pasado y su marcha en París, donde perdió en cinco sets ante Alexander Zverev por el título de Roland Garros.

“Siento la presión, pero es algo que quiero utilizar como una amiga”, dijo Cobolli, quien había perdido cada uno de sus ocho duelos previos en las grandes citas cuando se encontró con un déficit 0-2. “Siempre me gusta jugar cuando la presión es alta.

Cobolli evitó sumarse a Novak Djokovic, cuarto cabeza de serie, y a Arthur Fils, décimo, entre los eliminados de forma prematura en un cuadro que en la antesala del torneo perdió a su compatriota italiano Jannik Sinner, el número uno del mundo, por una lesión en la rodilla derecha.

Terminó su encuentro, que duró 4 horas y 12 minutos, poco después de que el sol se abrió paso entre las nubes y permitió que comenzara la actividad en todas las canchas exteriores, tras una mañana de lluvia.

No fue la única gran remontada de la jornada.

Maria Sakkari se vio abajo 6-2, 4-0, pero la griega reaccionó para superar 2-6, 7-5, 6-2 a la estadounidense Robin Montgomery.

“Simplemente me repetía que todo es posible, buscaba entrar en un buen estado mental, ser un poco más positiva, meter más bolas y meterme de lleno en el partido”, dijo la 32da cabeza de serie que alcanzó las semifinales del US Open y de Wimbledon en 2021.

Mirra Andreeva, la reinante campeona de Roland Garros, y Taylor Fritz, y el subcampeón del US Open 2024, avanzaron sin sobresaltos a la segunda ronda.

Fritz, el noveno cabeza de serie, se impuso con autoridad 6-3, 6-2, 6-4 al también estadounidense Darwin Blanch, de 18 años. La rusa Andreeva dio cuenta 6-2, 6-2 de la indonesia Janice Tjen.

Los chubascos que comenzaron la noche del lunes y que posiblemente serán intermitentes hasta mediados de semana retrasaron el juego en todas las canchas exteriores. En las primeras horas sólo se pudo jugar en los estadios Arthur Ashe y Louis Armstrong, que cuentan con techos retráctiles.

Madison Keys, la preclasificada número 22, venció 7-5, 6-4 a Alina Korneeva, una rusa de 19 años en el partido inaugural en Ashe. La subcampeona del Abierto de Estados Unidos de 2017 sucumbió ante la mexicana Renata Zarazúa en la primera ronda el año pasado en Flushing Meadows.

“Siempre es difícil jugar contra alguien joven y en ascenso, y van a por sus golpes”, dijo Keys.

La actividad al aire libre por fin comenzó a media tarde, cuando Elena Rybakina, segunda preclasificada, venció a Thea Frodin por 6-3, 6-2. Frodin, californiana de 17 años, fue la doble de cuerpo de la actriz Demi Singleton, quien interpretó a Serena Williams, en la película de 2021 “King Richard”.

El argentino Francisco Cerúndolo (24 preclasificado) debutó con una plácida victoria 6-4, 6-3, 7-5 sobre el austriaco Filip Misolic.

Al caer la noche, la lluvia interrumpió el partido de Juan Manuel, el menor de los hermanos Cerúndolo, cuando disputaba el cuarto set contra Arthur Gea, uno que el francés dominaba 5-2 en busca de forzar un quinto.

Belinda Bencic, preclasificada número 12 y quien hizo pareja con Cobolli para disputar la final de dobles mixtos, perdió ante Yulia Putintseva en tres sets.