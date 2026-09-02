Debuta Thea Frodin en Grand Slam ante Rybakina

La joven de 17 años, doble de Serena Williams en “King Richard”, mostró potencia pese a la derrota

Thea Frodin devuelve ante Elena Rybakina durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Thea Frodin devuelve ante Elena Rybakina durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

NUEVA YORK.- Thea Frodin alguna vez tuvo que golpear la pelota como Serena Williams en una película. Thea Frodin mostró el martes en el Abierto de Estados Unidos una potencia bastante buena propia en la vida real.

La joven de 17 años, oriunda de California, perdió ante la número 2 Elena Rybakina por 6-3, 6-2 al disputar su primer partido del circuito de la WTA en un torneo de Grand Slam.

Frodin conectó 11 aces, casi duplicando a una de las mejores sacadoras del tenis femenino.

“Creo que siempre he sido una jugadora agresiva. Ese siempre ha sido más o menos mi juego: simplemente ser agresiva”, dijo Frodin, de 1,83 metros. “Obviamente mi estatura me da la oportunidad de sacar más fuerte”.

En la película de 2021 “King Richard”, Frodin fue la doble de cuerpo de la actriz Demi Singleton, quien interpretó a la hermana menor de Williams. Frodin se ganó la oportunidad de audicionar después de conquistar títulos regionales de individuales, dobles y dobles mixtos en la categoría de 10 años y menores en California, y luego pasó seis meses trabajando en el set.

Will Smith ganó un Óscar por su interpretación de Richard Williams, padre de Serena y de su hermana Venus.

Frodin accedió al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos al ganar el campeonato nacional USTA Billie Jean King de 18 años, lo que le valió una invitación (wild card).

Con los aficionados en la Grandstand coreando su nombre, Frodin conectó aces consecutivos después de enfrentar punto de partido cuando perdía 5-1; luego logró otro para borrar un tercer punto de partido que Rybakina había conseguido y, finalmente, mantuvo su servicio. Rybakina por fin cerró el encuentro en su cuarto intento al conectar su sexto ace.

Rybakina no sabía mucho sobre Frodin como jugadora, pero contó que durante el análisis previo su equipo se enteró de su papel relacionado con Williams.

“Creo que tiene grandes golpes, especialmente el saque”, afirmó Rybakina. “Tiene un juego potente, lo cual creo que es genial, y es solo cuestión de experiencia: ser más estable, jugar partidos. Pero tiene el juego. Puede ser bastante peligrosa con este tipo de golpes”.

Rybakina tiene garantizado arrebatarle el número 1 del ranking a Aryna Sabalenka si alcanza las semifinales, o si la bicampeona defensora no gana el torneo.

Frodin dijo que jugar contra alguien del nivel de Rybakina le dificultó mostrar su estilo agresivo habitual. Aún en la preparatoria, planea volver por ahora al tenis juvenil, pero espera tener otra oportunidad al máximo nivel.

“Creo que fue una experiencia divertida para ver cómo las mejores jugadoras del mundo, cómo golpean sus pelotas y sus tiros”, señaló Frodin. “Ojalá que la próxima vez que me enfrente a ella, si es que lo hago, pueda tener más experiencia y ver qué puedo hacer”.