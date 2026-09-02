Toca tierra Edouard entre Texas y Luisiana con fuertes lluvias

La tormenta dejó más de 47 mil usuarios sin electricidad y mantiene riesgo de inundaciones repentinas

Surfistas intentan tomar una ola en el mar agitado por la tormenta tropical Edouard en Galveston, Texas, el martes 1 de septiembre de 2026. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)

Surfistas intentan tomar una ola en el mar agitado por la tormenta tropical Edouard en Galveston, Texas, el martes 1 de septiembre de 2026. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)

PORT ARTHUR, Texas.- La tormenta tropical Edouard tocó tierra el martes por la tarde a lo largo de la frontera entre Texas y Luisiana después de cobrar fuerza durante sus últimos momentos en el golfo de México, trayendo consigo fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones a lo largo de la costa.

La tormenta tocó tierra en la pequeña comunidad costera de Johnson Bayou, Luisiana, y se espera que se debilite rápidamente a medida que avance tierra adentro. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta llegó con vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph) y que se había debilitado ligeramente a medida que su centro se desplazaba sobre el sureste de Texas al atardecer del martes. Mientras tanto, varias tormentas evolucionaban en el océano Pacífico, incluida Lowell, que alcanzó fuerza de huracán el martes.

El NHC dijo que se esperaba que Edouard descargue de 8 a 17 centímetros (3 a 7 pulgadas) de lluvia. El suroeste de Luisiana registraría cantidades menores.

“Esa lluvia podría generar algunas inundaciones repentinas y crecidas de ríos”, dijo Brad Reinhart, un especialista en huracanes del NHC.

Tormenta toca tierra a lo largo de frontera entre Texas y Luisiana

Mientras el centro de la tormenta pasaba sobre Beaumont, Texas, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Houston, las oficinas de la ciudad fueron cerradas y la Oficina de Manejo de Emergencias de Texas advirtió a los residentes que se mantuvieran fuera de las carreteras .

Más de 47.000 clientes estaban sin electricidad en el condado de Jefferson, que incluye Beaumont, según poweroutage.com.

Antes de la tormenta, Mike Gilbert decidió cerrar su tienda de surf en Crystal Beach, Texas, porque no quería arriesgarse a que sus empleados tuvieran dificultades para llegar a casa. Pero, según dijo, el martes terminó sólo con cielos grises y lluvia ligera allí, ya que Edouard tocó tierra a unos 96 kilómetros (60 millas) al noreste de su tienda.

“Nunca se sabe”, comentó Gilbert. “Podría haberse desplazado de repente 50 millas (80 km) y aumentar 20 mph (32 km/h) en viento y podría haber sido una historia completamente diferente”.

En Cameron, Luisiana, los vientos se habían intensificado para el martes por la mañana y la lluvia caía de forma intermitente, relató Connor Salvador, propietario de un parque de casas rodantes cerca de la costa. Dijo que, aunque podría haber “un poco” de inundaciones si reciben mucha lluvia, no estaba muy preocupado por Edouard.

“Estamos bastante acostumbrados a todos estos tipos de tormentas que pasan por aquí”, dijo.

Varias tormentas en el océano Pacífico

Los meteorólogos dijeron que se prevé que el recién formado huracán Lowell, en el océano Pacífico, permaneciera a varios cientos de kilómetros de Hawai durante al menos los próximos varios días, pero era probable que el oleaje del huracán afecte partes de las islas a partir del miércoles.

“Es probable que este huracán aumente el oleaje y genere condiciones peligrosas en las playas y condiciones marítimas para cualquier navegante cerca de las islas hawaianas durante los próximos días”, señaló Andrew Hagan, un meteorólogo del NHC.

La tormenta tropical Marie se formó en el océano Pacífico el martes mar adentro, frente al suroeste de México, dijo el NHC. Los meteorólogos dijeron que se esperaba que evolucionara en huracán para la noche del miércoles, y que el oleaje generado por la tormenta afectaría partes de la costa en el suroeste de México y la península de Baja California durante los próximos días.

En otra zona del Pacífico, Karina se convirtió en huracán el domingo, impulsado por aguas cálidas lejos de cualquier costa. El lunes se fortaleció hasta convertirse en una potente tormenta de categoría 4, pero los meteorólogos dijeron el martes que se esperaba que se debilite.

Mientras, los remanentes de la tormenta tropical Dolly descargaron lluvia y tormentas eléctricas en zonas de Haití y República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, y Bahamas, dijo el NHC.