Inicia INE credencialización anticipada para jóvenes

Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro de Electores dijo que esta campaña estará vigente hasta el 25 de enero de 2027

Gerardo Iván Guzmán Sánchez, encargado del despacho de la Vocalía del Registro de Electores del INE en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Gerardo Iván Guzmán Sánchez, encargado del despacho de la Vocalía del Registro de Electores del INE en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- A partir de este 1 de septiembre, jóvenes que cumplirán 18 años antes del 6 de junio de 2027, ya pueden solicitar de manera anticipada su credencial para votar, como parte de las acciones de credencialización previas al próximo proceso electoral.

“Pueden acudir quienes cumplan los 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el día de la jornada electoral, programada para el 6 de junio de 2027, con el propósito de que cuenten con su credencial al momento de acudir a las urnas”, mencionó el encargado del despacho de la Vocalía del Registro de Electores, Gerardo Iván Guzmán Sánchez.

El funcionario del INE informó que esta campaña estará vigente hasta el 25 de enero de 2027, por lo que hizo un llamado a los jóvenes a realizar el trámite con anticipación.

Para realizar el trámite por primera vez, deberán presentar acta de nacimiento original, CURP certificada, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y una identificación con fotografía o bien acudir con dos testigos.

Entre las identificaciones que pueden presentar se encuentran la credencial escolar vigente, pasaporte vigente o el último certificado de estudios. También puede ser válida una constancia de estudios con fotografía.

El funcionario estimó que, como ha ocurrido en anteriores procesos electorales, se espera una respuesta importante por parte de los jóvenes, con un promedio de entre 2 mil y 2 mil 500 trámites anticipados durante la campaña.