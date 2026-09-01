Obliga incendio a evacuar familias en colonia Mirador

Las llamas consumieron dos estructuras en la calle Zaragoza; autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas

El siniestro fue reportado en la cuadra 5200 de la calle Zaragoza, entre las avenidas Monterrey y Colima. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El siniestro fue reportado en la cuadra 5200 de la calle Zaragoza, entre las avenidas Monterrey y Colima. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado en la colonia Mirador provocó la evacuación preventiva de varias familias, luego de que las llamas se extendieran desde una vivienda de dos pisos hacia otra estructura construida con madera.

El siniestro fue reportado en la cuadra 5200 de la calle Zaragoza, entre las avenidas Monterrey y Colima, donde residentes de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia al observar las intensas llamas y una densa columna de humo.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego comenzó en una residencia de dos niveles con techos de madera. La intensidad de las llamas favoreció que el incendio alcanzara una segunda construcción ubicada en la parte posterior del predio.

Ante el riesgo de que el fuego continuara propagándose, vecinos de viviendas cercanas salieron de sus domicilios y retiraron tanques de gas butano como medida preventiva. Familiares de los propietarios afectados también intentaron ingresar para recuperar algunas pertenencias, pero las condiciones del inmueble impidieron cualquier acceso seguro.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes desplegaron dos máquinas apagadoras, dos ambulancias y dos pipas para mantener el suministro de agua durante las labores.

Después de cerca de una hora de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar y sofocar completamente el incendio. Las dos estructuras resultaron con pérdidas materiales totales.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales.