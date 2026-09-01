Alerta Guardia Cibernética sobre riesgos para menores en redes sociales

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal Cibernética, llamó a reforzar las medidas de prevención en redes sociales para proteger la privacidad y seguridad de niñas, niños y adolescentes ante posibles riesgos en internet.

La dependencia recordó que no todas las personas que utilizan redes sociales son quienes aseguran ser, por lo que recomendó evitar aceptar solicitudes de amistad o contacto de desconocidos.

Entre las principales medidas se encuentra no compartir información personal como domicilio, escuela, número telefónico o ubicación, además de mantener los perfiles en modo privado y limitar el acceso a las publicaciones e información personal.

La Guardia Estatal Cibernética también recomendó que, ante cualquier interacción que genere incomodidad, presión o solicitudes para mantener secretos, se bloquee a la persona y se informe de inmediato a un adulto de confianza.

La Secretaría de Seguridad Pública destacó la importancia del acompañamiento de madres, padres, tutores y personal educativo para prevenir situaciones de riesgo y fomentar un uso responsable de las plataformas digitales.

La corporación señaló que la prevención debe comenzar tanto en los hogares como en las aulas, mediante orientación y comunicación constante con menores de edad sobre los riesgos asociados al contacto con desconocidos en internet.

Para recibir orientación y apoyo, la Guardia Estatal Cibernética puso a disposición el número telefónico 834 318 62 32, extensión 16099.