Hallan cuerpo dentro de camioneta abandonada en bulevar Colosio

La víctima permanece sin identificar y autoridades investigan las causas de su fallecimiento

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado dentro de una camioneta abandonada sobre el bulevar Colosio, a la altura del Puente Internacional Número 2, donde autoridades acudieron tras el reporte del hallazgo.

La víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición y no portaba documentación que permitiera establecer su identidad de manera inmediata. De acuerdo con las características observadas en el lugar, se trataba de una persona que aparentemente se encontraba en situación de calle; sin embargo, esta condición deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Durante la inspección del vehículo se estableció que la camioneta se encontraba en condiciones de abandono y presentaba faltantes de diversas piezas mecánicas.

A simple vista, los investigadores no detectaron huellas evidentes de violencia en el cuerpo, aunque será la autopsia la que permita determinar con precisión la causa y el tiempo aproximado del fallecimiento.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias.

Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, se ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria, donde será sometido a la autopsia correspondiente.