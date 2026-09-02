Jura Haakon VIII como nuevo rey de Noruega

El monarca asumió el trono tras la muerte de Harald V, quien reinó durante 35 años

El rey Haakon VIII, a la izquierda, presta juramento conforme a la Constitución en el Storting, el parlamento de Noruega, acompañado por la princesa heredera Ingrid Alexandra, a la derecha, en Oslo, Noruega, el martes 1 de septiembre de 2026. (Hakon Mosvold Larsen/Pool Photo via AP)

El rey Haakon VIII, a la izquierda, presta juramento conforme a la Constitución en el Storting, el parlamento de Noruega, acompañado por la princesa heredera Ingrid Alexandra, a la derecha, en Oslo, Noruega, el martes 1 de septiembre de 2026. (Hakon Mosvold Larsen/Pool Photo via AP)

OSLO, Noruega.- El rey Haakon VIII juró lealtad a la Constitución de Noruega en el Parlamento el martes, un importante paso simbólico mientras asume el timón del país escandinavo tras los 35 años de reinado de su difunto padre.

Haakon se convirtió en monarca de Noruega cuando el rey Harald V murió el viernes a los 89 años. Ha adoptado el lema “Todo por Noruega”, que se remonta a su bisabuelo.

Lo trasladaron en un coche descapotable el corto trayecto desde el palacio real hasta el Storting, o Parlamento. Allí, el presidente de la cámara, Masud Gharahkhani, leyó el anuncio oficial de la muerte de Harald y la sucesión de Haakon.

Haakon, de 53 años, prestó juramento.

“Prometo y juro que gobernaré el reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes; que Dios me ayude, el todopoderoso y omnisciente”, afirmó Haakon.

La monarquía noruega tiene raíces antiguas, que se remontan al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Cuando Noruega recuperó su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes en un plebiscito nacional aprobaron restaurar la monarquía.

Hoy, su papel es en gran medida simbólico, ya que el poder recae en el gobierno elegido y el Parlamento, pero la familia real noruega conserva un papel en la promoción de la próspera nación en todo el mundo.

El lunes, el féretro de Harald fue trasladado a la capilla del palacio real en el centro de Oslo, donde permanecerá hasta su funeral el 9 de septiembre.

La capilla estará abierta todos los días al público desde la tarde del martes hasta el 8 de septiembre para que las personas puedan presentar sus últimos respetos pasando junto al féretro. El palacio real indicó en un comunicado que no se permite a los visitantes tomar fotos ni grabar dentro de la capilla, y que tampoco pueden dejar flores u otros objetos.

La esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, se unió el lunes a la procesión del féretro en su primera aparición oficial desde que asumió el título. En gran medida ha estado ausente de la vida pública tras su trasplante de pulmón en junio.

Antes del juramento de lealtad de Haakon, el palacio señaló que Mette-Marit no iba a asistir a la ceremonia. En un comunicado, citó al neumólogo Are Holm, del Hospital Universitario de Oslo, quien manifestó que las complicaciones tras un trasplante no son infrecuentes y que Mette-Marit las ha experimentado en varias ocasiones, “incluida hoy”.

Holm explicó: “Como resultado, la reina debe permanecer bajo observación durante todo el día. Lamentablemente, la reina no podrá asistir hoy a la ceremonia de juramentación en el Storting”.