Mantiene alto consumo a Nuevo Laredo en semáforo rojo del agua

En esta misma condición también se encuentran otros municipios del estado como Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Tampico, entre otros

El consumo promedio en Nuevo Laredo alcanza aproximadamente los 600 litros por persona al día, cuando las recomendaciones nacionales señalan un uso ideal de alrededor de 200 litros diarios por habitante. [Agencias]

El consumo promedio en Nuevo Laredo alcanza aproximadamente los 600 litros por persona al día, cuando las recomendaciones nacionales señalan un uso ideal de alrededor de 200 litros diarios por habitante. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) informó que la ciudad continúa en semáforo rojo en materia de disponibilidad de agua, debido al elevado consumo que se registra diariamente y que supera considerablemente los niveles recomendados para una población urbana.

De acuerdo con el Semáforo del Cuidado del Agua, emitido por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Nuevo Laredo se encuentra actualmente en color rojo, nivel que indica una situación de alto consumo y la necesidad de reforzar las medidas de ahorro. En esta misma condición también se encuentran otros municipios del estado como Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Tampico, entre otros, debido a la presión que enfrentan sus sistemas de abastecimiento por las altas temperaturas y la elevada demanda del recurso.

De acuerdo con datos dados a conocer por el organismo, el consumo promedio en Nuevo Laredo alcanza aproximadamente los 600 litros por persona al día, cuando las recomendaciones nacionales señalan un uso ideal de alrededor de 200 litros diarios por habitante.

Las altas temperaturas registradas en la región han provocado un incremento en la demanda del vital líquido, especialmente durante las horas de mayor calor, lo que genera una presión constante sobre el sistema de abastecimiento y dificulta la recuperación de los niveles de almacenamiento.

Ante esta situación, Comapa hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer las acciones de ahorro y uso responsable del agua, evitando desperdicios en actividades cotidianas como el riego excesivo de jardines, el lavado de vehículos con manguera abierta y la reparación tardía de fugas domésticas.

El organismo reiteró que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida y que cada acción cuenta para garantizar el suministro del recurso a las familias neolaredenses, especialmente durante la temporada de mayor demanda.

Comapa continuará monitoreando permanentemente la operación de sus plantas, tanques y red de distribución para mantener la estabilidad del servicio, al tiempo que exhorta a la población a sumarse al esfuerzo colectivo para preservar este recurso indispensable para la ciudad.