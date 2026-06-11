Listo Municipio para Operativo Especial de Verano 2026

Todas las áreas involucradas se encuentran listas para atender a quienes transitan por esta frontera. [Agencias]

Todas las áreas involucradas se encuentran listas para atender a quienes transitan por esta frontera. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar orientación, asistencia y seguridad a los connacionales que ingresan al país durante el periodo vacacional, este lunes inició en Nuevo Laredo el Operativo Especial de Verano 2026 del programa Héroes Paisanos, estrategia que se desarrollará del 9 de junio al 9 de agosto mediante la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales.

El Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal reiteró que es una prioridad que las familias mexicanas que cruzan por esta frontera encuentren una ciudad preparada, segura y con servicios disponibles para atender cualquier necesidad durante su trayecto hacia sus lugares de origen.

Como en cada edición, el municipio tendrá una importante participación a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos; Tránsito y Vialidad; Dirección de Turismo y la Guardia Municipal, quienes realizarán labores de acompañamiento, auxilio y orientación.

En representación de la presidenta municipal, el director de Gobierno, Guillermo Domínguez, destacó que todas las áreas involucradas se encuentran listas para atender a quienes transitan por esta frontera.

“Nuevo Laredo es una ciudad preparada para recibir a todas las familias que transitan por esta frontera. Nuestras principales vialidades, así como las áreas de Protección Civil, Tránsito y Turismo, están listas para brindar apoyo, orientación y atención a quienes nos visitan”, afirmó.

Durante el arranque del operativo participaron representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Estatal, Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Bienestar y el Consulado de México en Laredo, Texas.

Como parte de las acciones de apoyo a los viajeros, este año se incorporan 20 observadores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes colaborarán en labores de orientación, acompañamiento e información para los connacionales que ingresen por esta frontera.

El cónsul adscrito de México en Laredo Texas, Martín Alcalá, destacó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para garantizar una estancia segura y ordenada a quienes regresan al país durante la temporada vacacional. “Nos unimos a los tres órdenes de gobierno para dar la bienvenida a nuestros connacionales que visitarán sus lugares de origen y lo harán de manera ordenada y segura”, expresó.

Durante el evento se informó que en 2025 fueron brindadas alrededor de 32 mil atenciones a paisanos que ingresaron por Nuevo Laredo, cifra que podría incrementarse entre un 15% y un 20% durante este año debido al aumento en la movilidad de viajeros.

Además, autoridades del Instituto Nacional de Migración señalaron que se cuenta con personal suficiente para atender la demanda esperada durante la temporada vacacional, incluyendo 70 servidores públicos, nuevas incorporaciones y observadores del programa, con el propósito de agilizar trámites y brindar atención oportuna.

También se dio a conocer que en los próximos días se prevé el ingreso de una caravana de más de 200 vehículos de connacionales que cruzarán por Nuevo Laredo rumbo al interior del país, reforzando la importancia de mantener una coordinación permanente entre las dependencias participantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda el compromiso de la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal de trabajar en coordinación con los distintos niveles de gobierno para garantizar que las y los paisanos tengan un tránsito seguro, ordenado y acompañado durante su paso por Nuevo Laredo, consolidando a la ciudad como una de las principales puertas de entrada para las familias mexicanas que regresan a su país.