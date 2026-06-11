Celebrará Nuevo Laredo su 178 aniversario con torneo de billar

La competencia contará con las modalidades de pool y carambola. [Agencias]

La competencia contará con las modalidades de pool y carambola. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de jugadores locales, nacionales e internacionales, del 12 al 14 de junio el Gobierno Municipal, llevará a cabo en Nuevo Laredo el Torneo de Aniversario de la Ciudad, considerado por sus organizadores como el evento de billar más grande realizado hasta ahora en el municipio.

La competencia contará con las modalidades de pool y carambola, reuniendo a cerca de 100 participantes y una bolsa de premios de 100 mil pesos, consolidándose como uno de los torneos más importantes de la región fronteriza.

Fernando Higareda, organizador del evento, destacó que la respuesta de la comunidad billarista superó las expectativas, al registrarse 96 jugadores en la modalidad de pool, alcanzando prácticamente el cupo máximo disponible.

“Es el torneo más grande que hemos realizado en Nuevo Laredo. Hemos organizado competencias anteriormente, pero nunca habíamos tenido una participación tan amplia ni la presencia de jugadores de tan alto nivel”, señaló el organizador.

Entre los participantes destacan reconocidos exponentes del billar mexicano como Rubén Bautista, de la Ciudad de México; Jonathan Medina, de Oaxaca; y Giuseppe Chuiraschi, de Puebla, jugadores con trayectoria en competencias nacionales e internacionales.

Además, el torneo contará con la presencia de competidores provenientes de ciudades como Monterrey, Saltillo, Tampico, Altamira, Veracruz, Río Bravo y McAllen, Texas, convirtiendo al evento en una competencia con carácter internacional.

Las actividades iniciarán el jueves 12 y viernes 13 de junio con las rondas eliminatorias, mientras que las finales se disputarán el domingo 14 de junio a partir de la 1:00 de la tarde bajo formato de eliminación directa.

Además de impulsar la práctica deportiva, el evento representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica local mediante la llegada de visitantes que consumirán servicios de hospedaje, alimentación y transporte durante su estancia en la ciudad.

Igareda Martínez agradeció al Gobierno Municipal el respaldo brindado para la realización del torneo y destacó la importancia de impulsar disciplinas que reúnen a personas de todas las edades. “El billar es un deporte. Aquí participan estudiantes, profesionistas, mujeres, adultos y jóvenes. Que se apoyen este tipo de eventos significa mucho para quienes practicamos esta disciplina”, expresó.

El acceso al público será gratuito, por lo que las familias podrán asistir a presenciar los encuentros y conocer de cerca el nivel competitivo de algunos de los mejores jugadores del país.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la promoción del deporte y la convivencia social, además de consolidarse como sede de eventos que atraen visitantes y proyectan una imagen positiva de la ciudad.