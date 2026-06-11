Investigan quema de cruz en parque ligado al histórico discurso de Obama

El hecho provocó indignación en Chicago y es considerado un posible acto de odio con fuerte carga simbólica

Esta escena de un video, grabado por la conductora Keinika Carlton, muestra una cruz de madera envuelta en llamas y apoyada sobre un árbol en Grant Park, el martes 9 de julio de 2026, en Chicago, Illinois. (Keinika Carlton vía AP)

Esta escena de un video, grabado por la conductora Keinika Carlton, muestra una cruz de madera envuelta en llamas y apoyada sobre un árbol en Grant Park, el martes 9 de julio de 2026, en Chicago, Illinois. (Keinika Carlton vía AP)

CHICAGO.- Una gran cruz en llamas —un símbolo histórico de odio e intimidación contra los estadounidenses negros— fue detectada en un parque de Chicago donde el expresidente Barack Obama pronunció su discurso de aceptación cuando fue elegido para ser el primer presidente negro del país.

El acto del martes por la tarde envió ondas de choque a través de una ciudad donde más de una de cada cuatro personas son negras. Algunas personas pasaron en auto o caminando, mirando la cruz fijamente, y un video de la quema fue visto muchas veces en internet.

El video, captado por una automovilista, muestra la cruz de madera envuelta en brillantes llamas, recargada sobre un árbol en Grant Park, ubicado en el corazón del centro de la ciudad y cerca del lago Michigan.

El alcalde Brandon Johnson dijo el miércoles que estaba “profundamente perturbado” por las imágenes.

“El odio no tiene cabida en nuestra ciudad. Todo habitante de Chicago merece sentirse seguro, protegido y respetado mientras realiza sus actividades diarias o disfruta de nuestros espacios públicos”, expresó Johnson, quien es negro, en una publicación en la red social X. “Seguiremos trabajando en todo el gobierno de la ciudad para mantener ese estándar y garantizar que Chicago siga siendo un lugar acogedor, inclusivo y seguro para todos”.

La policía instó al público a presentarse con cualquier información al respecto, y emitió una alerta comunitaria que incluye una imagen de una persona alejándose del área.

La policía indicó que se vio a la persona “huyendo de la escena” donde se construyó y quemó un objeto en el parque. La alerta no proporcionó ninguna actualización sobre la investigación por incendio provocado.

El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el objeto en llamas era una cruz, y señaló que las autoridades apagaron el fuego.

Funcionarios de una iglesia católica local, la Comunidad de Fe de Santa Sabina, publicaron en redes sociales una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al arresto y la declaración de culpabilidad de cualquiera que haya estado involucrado. El padre Michael Pfleger, párroco principal, declaró que la quema de la cruz equivale a un acto de odio.

“No se puede tolerar”, dijo Pfleger a la estación de televisión FOX 32. “Realmente creo que debería dársele el trato de crimen de odio, igual que una esvástica”.

Históricamente, la quema de cruces ha sido un símbolo de odio

Keinika Carlton, de 43 años, conducía a casa después de hacer mandados con su hija y su suegra cuando vieron la cruz en llamas. Contó que sintió una combinación de conmoción, tristeza, asco y curiosidad.

“¿Esto es algo racial? ¿Es algo religioso?”, se preguntó. “Desde luego, al ser mujeres negras nuestro primer pensamiento es que es racial, porque se sabe que las cruces en llamas se han usado a manera de táctica, un acto de violencia contra los afroestadounidenses en el sur” del país.

Carlton calculó que la cruz medía al menos unos 1,80 metros (6 pies) de altura. Relató que, cuando redujeron la velocidad para grabar un video de las llamas, vio a su alrededor otros autos que disminuían la marcha y a personas que caminaban cerca, mirando fijamente la cruz ardiendo.

Aunque de momento no está claro el motivo, históricamente las quemas de cruces en Estados Unidos se han considerado “símbolos de odio” que están “inextricablemente entrelazados con la historia del Ku Klux Klan”, según una decisión de la Corte Suprema en 2003, redactada por la fallecida jueza Sandra Day O’Connor. Los magistrados dictaminaron que la Primera Enmienda constitucional permite prohibir las quemas de cruces sólo cuando tienen la intención de intimidar, porque la acción “es una forma particularmente virulenta de intimidación”.

Alyna Carlton, de 22 años, dijo que nunca pensó que vería algo así en su vida.

“De verdad me abrió los ojos; me hizo darme cuenta de que no estoy tan lejos del pasado”, observó.

Algunos atribuyen el acto a que se viven tiempos políticos divisivos

Gina Miranda Samuels, directora académica del Centro para el Estudio de la Raza, la Política y la Cultura de la Universidad de Chicago, dijo que la quema de cruces quizá ya no genere el grado de miedo que provocaba hace décadas, pero hay tristeza por el recordatorio del nivel de odio que aún existe.

“El que se queme una cruz en Grant Park, personalmente no me infunde terror”, expresó. “Si fuera en mi propio jardín, eso me preocuparía. Esto no me hace querer huir de Chicago”.

Miranda Samuels atribuyó parte de la culpa al ambiente político actual.

“Sí creo que estamos viviendo en un momento en el que tenemos un presidente que azuza este tipo de cosas e invita a este tipo de cosas”, manifestó. “La gente se siente envalentonada y se le invita a ver hasta dónde puede llegar”.

Frank Chapman, director ejecutivo de la National Alliance Against Racist and Political Repression —una organización política progresista de izquierda— y residente de Chicago, estuvo de acuerdo. Señaló que, a fin de cuentas, las personas que allanaron el Capitolio federal el 6 de enero de 2021 no fueron castigadas. El presidente Donald Trump indultó, conmutó condenas de prisión u ordenó el sobreseimiento de los casos de casi todas las 1.600 personas acusadas en el ataque.

“Es el mismo tipo de gente con la misma mentalidad supremacista blanca que una quema de cruz”, apuntó Chapman. “Así que pensaron que ahora tienen una licencia… con gente indultada y, más o menos, estrechándole la mano al diablo”.

La próxima semana, Obama estará acompañado por otros expresidentes y dignatarios para dedicar su biblioteca presidencial, llamada el Obama Center, en un extenso complejo a menos de 16 kilómetros (10 millas) al sur de Grant Park. El centro abre al público en Juneteenth, el feriado federal que marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos.