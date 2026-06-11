Emite Guardia Estatal recomendaciones para prevenir el acoso cibernético

La estrategia promueve el uso responsable de redes sociales, la denuncia y el fortalecimiento de la privacidad digital

NUEVO LAREDO, TAM .- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de prevenir y combatir el acoso cibernético, un fenómeno que ha ido en aumento con el uso cotidiano de redes sociales y plataformas digitales.

La dependencia estatal exhortó a las y los usuarios a reflexionar antes de publicar contenido en internet, evitando compartir información personal o mensajes que puedan resultar perjudiciales tanto para ellos mismos como para terceros. Asimismo, subrayó la importancia de configurar adecuadamente la privacidad de las cuentas, limitando el acceso únicamente a personas de confianza.

Entre las principales recomendaciones, destaca la sugerencia de no responder a provocaciones o mensajes ofensivos, ya que esto puede escalar la situación. En su lugar, se invita a mantener la calma y optar por mecanismos formales de denuncia dentro de las propias plataformas digitales.

La SSPT también hizo un llamado a quienes pudieran estar atravesando una situación de acoso a buscar apoyo en familiares, amigos o personas de confianza, recordando que no están solos y que existen redes de apoyo disponibles para brindar acompañamiento.

De igual forma, la autoridad enfatizó la necesidad de fomentar una cultura de respeto en línea, promoviendo interacciones sanas y evitando participar en cadenas de odio o conductas agresivas.

Finalmente, la Guardia Estatal Cibernética reiteró la importancia de denunciar cualquier conducta de acoso a través de las herramientas que ofrecen las plataformas digitales, destacando que estas acciones no solo protegen a la víctima, sino que contribuyen a salvaguardar a otros usuarios en el entorno digital.