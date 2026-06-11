Atropellan a mujer en avenida Guerrero; abandona hospital voluntariamente

La lesionada aseguró no identificar al vehículo involucrado y decidió no presentar denuncia ante las autoridades

El ingreso de la femenina fue reportado a elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El ingreso de la femenina fue reportado a elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 30 años de edad ingresó al Hospital General la noche de este miércoles, luego de haber sido atropellada cuando intentaba cruzar la avenida Guerrero, en la zona centro de la ciudad.

La persona lesionada fue identificada como Cristina “L”, quien, de acuerdo con su propio testimonio, no logró identificar el vehículo involucrado en el incidente debido a problemas de visión al momento del percance.

El ingreso de la femenina fue reportado a elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes tomaron conocimiento de los hechos como parte del protocolo correspondiente en casos de lesiones derivadas de hechos viales.

Tras su valoración médica, el personal del Hospital General informó que la paciente no presentaba lesiones visibles de consideración. Asimismo, se indicó que la mujer había ingerido bebidas alcohólicas previo al accidente.

Pese a lo ocurrido, Cristina “L” solicitó su alta voluntaria horas después de su ingreso y manifestó a las autoridades su decisión de no interponer denuncia en contra de quien resulte responsable.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el vehículo involucrado, por lo que las autoridades mantienen el caso sin mayores datos para su seguimiento.