Se incendia tapicería y daña tres viviendas en la colonia Victoria

El fuego también afectó un vehículo y provocó una intensa movilización de bomberos y corporaciones de seguridad

El incendio inició en una estructura de madera contigua a la tapicería y destacó que, aunque el fuego ya se encuentra confinado, los trabajos continuaron para eliminar riesgos de reignición. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El incendio inició en una estructura de madera contigua a la tapicería y destacó que, aunque el fuego ya se encuentra confinado, los trabajos continuaron para eliminar riesgos de reignición. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado en una tapicería ubicada sobre la calle Victoria, en la cuadra 2000, dejó como saldo tres viviendas dañadas, un vehículo afectado y una intensa movilización de cuerpos de emergencia, la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del Puente Internacional 2.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó presuntamente por un cortocircuito en la tapicería “Victoria”, marcada con el número 2004, y se propagó rápidamente hacia la vivienda contigua número 2008, así como a otra más en el patio trasero, alcanzando también una tercera casa marcada con el número 2006.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar tras múltiples llamados al número de emergencias 9-1-1. Luego de más de una hora de intensas labores, lograron controlar y sofocar el fuego, evitando que se extendiera a más propiedades.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio al encontrarse cerca de las instalaciones del Puente Internacional 2, brindando apoyo en las labores de seguridad y resguardo del área.

En el lugar fueron atendidos Juan Arroyo Aguirre, de 71 años, propietario de la tapicería, quien se encontraba trabajando al momento del incidente, así como Andrés García, de 40 años, dueño de una de las viviendas afectadas. Ambos presentaban signos de agotamiento tras intentar contener el fuego, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Entre los afectados también se encuentran María Elsa González, propietaria del domicilio marcado con el número 2006; Andrés Alberto García, quien reportó daños materiales estimados en 150 mil pesos; así como Ramona Villa Garza, de 74 años, dueña de las propiedades ubicadas en los números 2008 y 2004.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que el incendio inició en una estructura de madera contigua a la tapicería y destacó que, aunque el fuego ya se encuentra confinado, los trabajos continuaron para eliminar riesgos de reignición.

“De acuerdo con el propietario, probablemente se trató de un cortocircuito. Es importante que la ciudadanía no sobrecargue los sistemas eléctricos en viviendas o negocios, ya que esto puede derivar en incendios”, señaló el funcionario.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro.