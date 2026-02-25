Localizan hombre sin vida en predio baldío; investigan posible causa natural

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida y cuya causa probable habría sido un ataque cardiaco movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio en la zona de tolerancia.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:30 horas a través del sistema de emergencias C5, lo que originó la intervención de elementos de la Guardia Estatal y paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron a un predio baldío ubicado a un costado de un establecimiento del sector. En el lugar localizaron a un hombre tendido entre la maleza, cerca de una zona habitacional.

La persona fue identificada como Pedro “V”, de 51 años. Durante las diligencias iniciales, peritos forenses documentaron que vestía camisa negra y pantalón de mezclilla, además de presentar tatuajes visibles en pecho y brazos. La identidad fue confirmada mediante una credencial oficial encontrada entre sus pertenencias.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Investigadora, el cuerpo no presentaba huellas evidentes de violencia, por lo que una posible causa natural del fallecimiento, como un evento cardíaco, será confirmada mediante la autopsia de ley.

Tras el procesamiento del sitio y la recolección de indicios, el cuerpo fue trasladado a una funeraria para la práctica de la autopsia.