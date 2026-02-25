El Dólar
Fallece universitaria tras sufrir emergencia médica a bordo de transporte escolar

Autoridades iniciaron investigaciones y ordenaron autopsia para determinar causa exacta del deceso ocurrido esta mañana

Ante la situación, los ocupantes alertaron al conductor, quien detuvo la unidad para solicitar asistencia médica a través de los números de emergencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una estudiante universitaria falleció la mañana de este día tras presentar una emergencia médica mientras se trasladaba en una unidad de transporte escolar, lo que originó la intervención de cuerpos de auxilio y autoridades.

La joven fue identificada como Jarethsi Guadalupe, de 21 años, quien cursaba la carrera de Comercio en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De acuerdo con testimonios de pasajeros, durante el trayecto comenzó a convulsionar de manera repentina cuando el vehículo circulaba por el sector.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas en la intersección de las calles Iglesias Calderón y Eva Sámano, frente a la colonia Pancho Villa. Ante la situación, los ocupantes alertaron al conductor, quien detuvo la unidad para solicitar asistencia médica a través de los números de emergencia.

Paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración correspondiente confirmaron que la estudiante ya no presentaba signos vitales.

Autoridades competentes realizaron las diligencias iniciales y ordenaron el traslado del cuerpo para la práctica de la autopsia de ley, con el propósito de establecer la causa del fallecimiento.

