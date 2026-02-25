El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.80
EN VIVO

Provoca conductor volcadura tras ignorar señalamiento de alto en zona poniente

El percance involucró tres vehículos, generó afectaciones viales temporales y dejó únicamente daños materiales sin personas lesionadas

Un Nissan Altima modelo 2013 impactó lateralmente a una Jeep Commander, que terminó volcada y alcanzó a golpear a un Chevrolet Aveo modelo 2022. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial de consideración registrado en la zona poniente ocasionó la volcadura de una camioneta y la participación de tres vehículos, generando la movilización de corporaciones de auxilio y control vial.

El percance ocurrió en la intersección de la Carretera Anáhuac y el Segundo Anillo Periférico, donde un Nissan Altima modelo 2013, conducido por José Reynaldo, no respetó un señalamiento de alto al incorporarse a la circulación, invadiendo la vía con preferencia de paso.

Como consecuencia, la unidad impactó lateralmente a una Jeep Commander que se desplazaba de poniente a oriente. La fuerza de la colisión provocó que esta última perdiera la estabilidad hasta volcar sobre la carpeta asfáltica. Durante su trayectoria, la camioneta sin control alcanzó a golpear a un Chevrolet Aveo modelo 2022 que se encontraba en el área.

Elementos de la Dirección de Tránsito, junto con personal de emergencia, acudieron para asegurar la zona, realizar las maniobras de retiro de las unidades y restablecer la circulación, la cual permaneció parcialmente afectada durante las labores.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario realizar traslados hospitalarios, quedando el saldo en daños materiales. El conductor señalado como responsable fue infraccionado conforme a la normativa vigente por no acatar el señalamiento restrictivo de alto.

Localizan hombre sin vida en predio baldío; investigan posible causa natural
Instalan Consejo Social de Participación en colonias del surponiente

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.