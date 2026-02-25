Provoca conductor volcadura tras ignorar señalamiento de alto en zona poniente

Un Nissan Altima modelo 2013 impactó lateralmente a una Jeep Commander, que terminó volcada y alcanzó a golpear a un Chevrolet Aveo modelo 2022. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Un Nissan Altima modelo 2013 impactó lateralmente a una Jeep Commander, que terminó volcada y alcanzó a golpear a un Chevrolet Aveo modelo 2022. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial de consideración registrado en la zona poniente ocasionó la volcadura de una camioneta y la participación de tres vehículos, generando la movilización de corporaciones de auxilio y control vial.

El percance ocurrió en la intersección de la Carretera Anáhuac y el Segundo Anillo Periférico, donde un Nissan Altima modelo 2013, conducido por José Reynaldo, no respetó un señalamiento de alto al incorporarse a la circulación, invadiendo la vía con preferencia de paso.

Como consecuencia, la unidad impactó lateralmente a una Jeep Commander que se desplazaba de poniente a oriente. La fuerza de la colisión provocó que esta última perdiera la estabilidad hasta volcar sobre la carpeta asfáltica. Durante su trayectoria, la camioneta sin control alcanzó a golpear a un Chevrolet Aveo modelo 2022 que se encontraba en el área.

Elementos de la Dirección de Tránsito, junto con personal de emergencia, acudieron para asegurar la zona, realizar las maniobras de retiro de las unidades y restablecer la circulación, la cual permaneció parcialmente afectada durante las labores.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario realizar traslados hospitalarios, quedando el saldo en daños materiales. El conductor señalado como responsable fue infraccionado conforme a la normativa vigente por no acatar el señalamiento restrictivo de alto.