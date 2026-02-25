Instalan Consejo Social de Participación en colonias del surponiente

Los Consejos Sociales de Participación nacen con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana real en Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la convicción de que cuando sociedad y gobierno caminan juntos se logran verdaderas transformaciones, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal instaló el Consejo Social de Participación al surponiente de la ciudad, abriendo un espacio donde las voces de las y los vecinos no sólo son escuchadas, sino tomadas en cuenta para construir un mejor futuro para sus familias.

Bajo el lema “Aquí se informa, se escucha y se construye”, se llevó a cabo la toma de protesta colectiva de las y los ciudadanos que, a partir de hoy, se integran oficialmente como protagonistas del cambio en su comunidad, fortaleciendo un modelo de gobernanza cercana, transparente y con resultados en las colonias Francisco Villa, Cavazos Lerma, Emiliano Zapata, Ampliación Los Fresnos, 150 Aniversario, Vamos Tamaulipas, San Roberto e Independencia Nacional.

Durante el evento, la vecina Blanca Rocío Camacho Fileto, en representación de los integrantes del Consejo, dirigió un mensaje en el que destacó la importancia de la organización comunitaria para impulsar mejoras en la colonia.

“Hoy damos un paso importante como vecinos organizados. Queremos una colonia más segura, más limpia y con mayores oportunidades para nuestras familias. Con este Consejo sabemos que nuestras propuestas serán escuchadas y convertidas en acciones reales”, expresó Blanca Camacho.

Posteriormente, se realizó la entrega y recepción de los resultados de la Consulta Ciudadana, ejercicio democrático mediante el cual los propios habitantes definieron las prioridades de obra y acciones para su sector, consolidando un esquema de participación vinculante que supera los mecanismos tradicionales de consulta.

La presidenta municipal dirigió un mensaje a las y los asistentes, reafirmando su compromiso con un gobierno cercano a la gente.

“Este Consejo no es un acto simbólico, es un compromiso real con la colonia Francisco Villa. Aquí venimos a escuchar, pero sobre todo a cumplir. Cuando sociedad y gobierno trabajamos de la mano, logramos resultados concretos que transforman vidas. En Nuevo Laredo, cada voz cuenta y cada decisión se construye en comunidad”, afirmó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.

