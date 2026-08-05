Llevarán autoridades ‘Presidencia Cerquita de Ti’ a la Jardín y San Rafael

Este jueves 6 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

Durante la jornada también se contará con módulos del Sistema DIF, Registro Civil, Oficina Fiscal del Estado, Colegio de Notarios de Nuevo Laredo con asesoría gratuita. [Agencias]

Durante la jornada también se contará con módulos del Sistema DIF, Registro Civil, Oficina Fiscal del Estado, Colegio de Notarios de Nuevo Laredo con asesoría gratuita. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de acercar trámites, servicios y programas municipales directamente a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a las familias de las colonias Jardín, San Rafael y sectores aledaños a asistir a una nueva jornada de “Presidencia Cerquita de Ti”, donde podrán acceder en un solo lugar a atención ciudadana, brigadas de salud, asesorías y diversos apoyos.

La jornada se realizará el próximo jueves 6 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Parque Ecológico “Jesús Láscari Ramos”, ubicado entre las calles Campeche y Aldama.

Como parte de esta estrategia impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, las y los asistentes podrán realizar el pago del impuesto predial, presentar reportes y denuncias, recibir asesoría legal, tramitar convenios, solicitar documentos oficiales, incorporarse a programas sociales e inscribirse a talleres culturales y deportivos.

Sin olvidar también que, estarán disponibles brigadas de salud con consultas de medicina general, nutrición, psicología y salud integral de la mujer, además de módulos de la Jurisdicción Sanitaria para detección de glucosa, presión arterial, hemoglobina glucosilada, vacunación y pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis.

Durante la jornada también se contará con módulos del Sistema DIF, Registro Civil, Oficina Fiscal del Estado, Colegio de Notarios de Nuevo Laredo con asesoría gratuita, así como el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos Lo Hacemos Posible” y el registro y entrega de apoyos alimentarios, entre muchos otros servicios.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a aprovechar esta jornada para realizar trámites, recibir atención y acceder a los distintos programas sin necesidad de trasladarse a otras oficinas, reafirmando así el compromiso de acercar soluciones y servicios de calidad a cada sector de Nuevo Laredo.