Cbtis 137: Inscripciones de nuevo ingreso inician el día 10 de agosto

José Lorenzo Villegas Robledo, director del CBTIS 137, dijo que los alumnos del turno matutino podrían ser cambiados a la tarde si bajan el desempeño académico. [Iván Zertuche/Líder Web]

José Lorenzo Villegas Robledo, director del CBTIS 137, dijo que los alumnos del turno matutino podrían ser cambiados a la tarde si bajan el desempeño académico. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El director del CBTIS 137, José Lorenzo Villegas Robledo, informó que del 10 al 14 de agosto se llevará a cabo el proceso de inscripción para los alumnos de nuevo ingreso que fueron aceptados para cursar el primer semestre.

“Los estudiantes que obtuvieron un lugar en el turno matutino deberán mantener un buen desempeño académico para conservarlo, ya que quienes presenten reprobación o no acrediten sus materias podrían ser cambiados al turno vespertino a partir del segundo semestre”, mencionó Villegas Robledo.

Explicó que el turno de la mañana representa un espacio para los estudiantes que obtuvieron, por diferentes criterios, como promedio académico o contar con hermanos dentro del plantel. Por lo que deberán demostrar durante el semestre que pueden mantener las condiciones que les permitieron acceder a ese horario.

Villegas Robledo agregó que el inicio oficial de clases está programado para el 31 de agosto de 2026, aunque se analiza que los alumnos de nuevo ingreso puedan comenzar actividades una o dos semanas antes.

Para concluir el director del CBTIS 137, dijo que entre las novedades para el semestre que inicia, existe la modificación al esquema de evaluación, pues los estudiantes dejarán de presentar tres parciales y pasarán a un sistema de únicamente dos evaluaciones, programadas en la octava y decimosexta semana.