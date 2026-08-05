Invita Ayuntamiento a campaña de tamizaje auditivo gratuito

El servicio se encuentra disponible en la Clínica UNE Nueva Era, ubicada entre Jesús González Bastien y el bulevar Carlos Cantú Rosas, y se brinda únicamente con previa cita. [Agencias]

El servicio se encuentra disponible en la Clínica UNE Nueva Era, ubicada entre Jesús González Bastien y el bulevar Carlos Cantú Rosas, y se brinda únicamente con previa cita. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de detectar oportunamente posibles problemas de audición en las y los recién nacidos y favorecer su adecuado desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a madres, padres y tutores a aprovechar el servicio gratuito de Tamizaje Auditivo que se ofrece en la Clínica UNE Nueva Era.

Como parte de las acciones impulsadas por la administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal para fortalecer la atención preventiva en la infancia, este estudio se realiza sin costo y está dirigido a bebés a partir de los dos días de nacidos.

La alcaldesa destacó que la prevención y la detección temprana son fundamentales para brindar a las niñas y niños mayores oportunidades de desarrollo desde sus primeros días de vida.

El Tamizaje Auditivo es un estudio rápido, seguro y no invasivo que permite identificar de manera temprana posibles casos de hipoacusia congénita, facilitando una atención médica oportuna en caso de ser necesaria.

El servicio se encuentra disponible en la Clínica UNE Nueva Era, ubicada entre Jesús González Bastien y el bulevar Carlos Cantú Rosas, y se brinda únicamente con previa cita.

Las personas interesadas pueden agendar su cita comunicándose al teléfono de Dirección de Salud Municipal (867) 711 35 37.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer los servicios de salud preventiva y brindar atención médica gratuita que contribuya al bienestar y al desarrollo de las familias neolaredenses.