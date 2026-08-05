Invierte Gobierno de Carmen Lilia en infraestructura hídrica

La alcaldesa dio a conocer las obras estratégicas que fortalecerán la capacidad de abastecimiento y consolidarán un sistema hidráulico preparado para responder al crecimiento de la ciudad. [Agencias]

La alcaldesa dio a conocer las obras estratégicas que fortalecerán la capacidad de abastecimiento y consolidarán un sistema hidráulico preparado para responder al crecimiento de la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una visión de largo plazo y una estrategia basada en la planeación, la inversión y la gestión de recursos, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa transformando la infraestructura hídrica de Nuevo Laredo para garantizar un servicio de agua potable más eficiente y confiable para las familias neolaredenses.

En conferencia de prensa la alcaldesa dio a conocer las obras estratégicas que fortalecerán la capacidad de abastecimiento y consolidarán un sistema hidráulico preparado para responder al crecimiento de la ciudad.

“Gobernar también es anticiparse a los retos; por eso estamos invirtiendo en infraestructura que durante muchos años fue postergada y que hoy nos permitirá garantizar agua para las familias, impulsar el desarrollo de Nuevo Laredo y construir una ciudad con servicios públicos a la altura de su crecimiento”, afirmó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.

Durante la conferencia, la gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Silvia Fernández Gallardo Boone, presentó el trabajo integral que realiza el organismo para fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio, destacando las acciones enfocadas en mejorar el suministro de agua potable, modernizar los sistemas de drenaje sanitario y pluvial, así como la transformación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), cuya modernización permitirá sanear el agua que regresa al río Bravo, una obra que trasciende el ámbito local al generar un impacto positivo en el medio ambiente y fortalecer la responsabilidad binacional en el cuidado del recurso hídrico.

Como parte de esta estrategia, se anunció una nueva etapa de proyectos que elevarán la capacidad de producción y almacenamiento de agua potable en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la ampliación de la Planta Norte con una capacidad adicional de 200 litros por segundo, la construcción del Tanque Arboledas de 4 mil metros cúbicos, la ampliación del Tanque Buenavista con 5 mil metros cúbicos, la ampliación de la Planta Sur Oriente con otros 200 litros por segundo y la ampliación del Tanque ISSSTE con capacidad para 5 mil metros cúbicos.

Estas acciones forman parte de una estrategia de planeación impulsada por la administración municipal para garantizar la disponibilidad del agua ante el crecimiento poblacional y económico de Nuevo Laredo.

Entre 2021 y 2026, el Gobierno Municipal, de la mano de los gobiernos Estatal y Federal, así como de organismos e instituciones bancarias, ha realizado una inversión superior a los 1 mil 268 millones de pesos, recursos que han permitido ejecutar 207 obras destinadas a modernizar la infraestructura hidráulica, ampliar la capacidad de almacenamiento y distribución, y fortalecer la operación del organismo.