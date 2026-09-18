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Llevará Ayuntamiento empleo a la plaza Hidalgo

La jornada se realizará el martes 22 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Bolsa de Empleo Municipal, llevará una nueva edición de “Empleo en tu Colonia”, actividad que forma parte del programa Presidencia Cerquita de Ti y que busca acercar oportunidades laborales a los habitantes de diferentes sectores de la ciudad.

 

La jornada se realizará el martes 22 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la Plaza Miguel Hidalgo, ubicada en el cruce de la avenida Guerrero y Dr. Mier, en el Sector Centro.

 

Durante esta actividad, las personas interesadas podrán conocer y postularse a diversas oportunidades laborales de acuerdo con su perfil y experiencia, con opciones dirigidas a distintos giros y sectores productivos de Nuevo Laredo.

 

Entre las áreas que contarán con oportunidades se encuentran **agencias aduanales, empresas comerciales y de servicios, así como el sector transportista**, ampliando las alternativas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad de empleo.

 

Para participar, los interesados deberán acudir con su solicitud de empleo o currículum y realizar previamente su registro en el formulario correspondiente.

 

Además, quienes no puedan asistir de manera presencial tienen la opción de consultar las vacantes disponibles y realizar su postulación en línea a través de la Bolsa de Empleo Municipal.

 

Con acciones como esta, el Gobierno de Nuevo Laredo acerca los servicios de vinculación laboral directamente a las colonias, facilitando que más ciudadanos conozcan las oportunidades disponibles y puedan fortalecer su desarrollo profesional.

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