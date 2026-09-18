Abre Municipio curso gratuito de IA

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo invita a hombres y mujeres de 12 años en adelante a participar en el curso gratuito “Taller de introducción y práctica de Inteligencia Artificial”, una capacitación que busca acercar a la ciudadanía al conocimiento y uso de herramientas de inteligencia artificial de manera práctica y accesible.

Esta actividad será impartida por el Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, por medio de la Dirección de Innovación y Estudios Socioeconómicos, en coordinación con las bibliotecas municipales.

El taller se desarrollará durante los cuatro martes del mes de octubre: 6, 13, 20 y 27 de octubre, en un horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en Villagrán número 80, colonia La Fe.

Durante el curso, los participantes tendrán un acercamiento a los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial y podrán llevar a la práctica el uso de algunas de las herramientas más conocidas actualmente, entre ellas ChatGPT, Gemini y Claude.

A través de ejercicios y actividades prácticas, los asistentes podrán conocer las posibilidades que ofrecen estas plataformas para apoyar diferentes tareas, generar información y explorar nuevas formas de utilizar la tecnología en actividades de aprendizaje, trabajo y desarrollo personal.

Cada sesión tendrá una duración de dos horas y contará con cupo limitado a 20 personas por grupo, con el propósito de brindar un espacio adecuado para la práctica y acompañamiento de los participantes.

La Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” contará con equipo de cómputo disponible para quienes lo requieran; sin embargo, las personas que así lo prefieran también podrán llevar su propio dispositivo, como computadora portátil, tableta o celular, para realizar las actividades del taller.

Las personas interesadas en formar parte de esta capacitación pueden solicitar mayores informes e inscribirse al teléfono (867) 101-75-23, donde recibirán información sobre el proceso de registro y disponibilidad de lugares.