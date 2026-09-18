Fortalece Dámaso Anaya la FADYCS-UAT

Con la toma de protesta de Elda Ruth de los Reyes y la apertura de nueva infraestructura

Tampico, Tam.- En su visita al Centro Universitario Sur, con motivo de los eventos conmemorativos por el 76 aniversario de fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado le tomó protesta a la Mtra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal como directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (FADYCS) para el período 2026-2030.

En su mensaje, el rector destacó que la FADYCS se consolida como la unidad académica más grande del estado al atender a una matrícula superior a los 4 100 estudiantes con el respaldo de 243 docentes.

Asimismo, detalló las acciones estratégicas de la UAT y puntualizó en la proyección internacional de los alumnos con la expansión de programas de movilidad internacionales, entre los que destacó el programa intercultural de Walt Disney y un nuevo proyecto con el corporativo de Universal Studios.

Mencionó también los convenios de vinculación que se han celebrado con el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), orientados a fortalecer el servicio social y las prácticas profesionales de los universitarios.

Respecto al eje social, anunció una alianza con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto de la Juventud (INJUVE) para promover programas de cultura de paz en los campus.

Como parte de las acciones para fortalecer la formación integral de los universitarios, el rector Dámaso Anaya inauguró, en la FADYCS, el complejo deportivo multidisciplinario y cancha de usos múltiples “Juan José Córdova Aviña”, obra que dotará a más de 4 000 estudiantes de las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Economía y Finanzas, Gestión y Desarrollo Turístico, Idioma Inglés y Psicología de espacios dignos para la práctica de diversas disciplinas deportivas, rindiendo homenaje al emblemático entrenador del equipo de fútbol americano Búhos.

Por su parte, la Mtra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal agradeció el respaldo del claustro docente y presentó un balance de los indicadores de excelencia en la facultad, donde el 91 % del profesorado cuenta con grado de doctorado y 21 docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), proyectando incrementar esta cifra a 24 para el año 2027.

También, la directora anunció la futura apertura de las licenciaturas en Criminología y Criminalística, la especialidad en Psicología Forense y la implementación del primer “robot mediador”, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Altamira. En materia de infraestructura académica, subrayó la modernización integral de la Torre de Comunicación, la cobertura del 100 % en conectividad a internet y la climatización de 70 aulas, avances que

inciden directamente en el incremento de la eficiencia terminal y en los resultados del examen general de egreso.

El evento evidenció una fuerte cohesión institucional, contando con la presencia de representantes del Gobierno del Estado de Tamaulipas, legisladores federales y locales, así como autoridades municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.