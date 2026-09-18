Sesiona Comité Promotor de Inversiones de Tamaulipas en Nuevo Laredo

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el Comité Promotor de Inversiones fortalecerá la coordinación con el sector empresarial para atraer y concretar inversiones en Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, convocó al sector empresarial a impulsar una agenda de trabajo para facilitar el desarrollo de proyectos y atender las necesidades de los inversionistas, durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones de Tamaulipas, realizada en el Centro Cultural de esta ciudad.

La titular de la dependencia y secretaria técnica del Comité señaló que, de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Economía trabaja para que cada inversión genere empleos mejor remunerados, incorpore proveedores locales y contribuya al bienestar de las familias.

Durante la sesión, Cantú Deándar dio la bienvenida a Ethel Robles, quien asume la presidencia del Comité Promotor de Inversiones de Tamaulipas, y refrendó la disposición del Gobierno del Estado para trabajar en equipo con el sector empresarial.

Cantú Deándar destacó que durante la actual administración se han confirmado 175 proyectos por 20 mil 675 millones de dólares, mientras que la cartera de inversiones potenciales reúne 203 proyectos por 19 mil 462 millones de dólares, además de más de 10 mil millones de pesos en inversiones de cadenas comerciales que amplían su presencia en las ciudades tamaulipecas.

Tras señalar que la actividad económica estatal creció 5.2 por ciento durante el primer trimestre de 2026, explicó que el Comité tiene una función clave para identificar proyectos, resolver obstáculos y acompañar a los inversionistas mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado, en sintonía con el Plan México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro participaron la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y Carlos Alfonso Candelaria López, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía federal, en representación del secretario Marcelo Ebrard Casaubon, además de integrantes del Comité y representantes empresariales.

Cantú Deándar subrayó que la participación de quienes invierten, producen y generan empleos es fundamental para aprovechar la posición estratégica de Tamaulipas y lograr que las nuevas inversiones impulsen también a los negocios locales, incorporen talento tamaulipeco y abran oportunidades de desarrollo en las distintas regiones del estado.