Marca Carmen Lilia precedente en Tamaulipas con ConéctAT

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo puso en marcha el primer programa municipal de conectividad móvil en Tamaulipas dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios, mediante el cual 10 mil jóvenes recibirán una tarjeta SIM con internet gratuito para apoyar su formación académica y facilitar su acceso a herramientas digitales.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la primera entrega de tarjetas SIM de ConéctAT al Futuro, convirtiendo en una realidad uno de los compromisos anunciados apenas unos días atrás durante su Segundo Informe de Gobierno.

Cada estudiante beneficiario recibirá una tarjeta SIM con 14 GB de navegación mensual, redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes sin costo, lo que les permitirá mantener la conectividad desde sus dispositivos móviles dentro y fuera de las aulas.

Canturosas Villarreal señaló que actualmente estudiar también significa estar conectado, pues el internet forma parte de la vida universitaria para investigar, consultar plataformas, entregar tareas, comunicarse con docentes, trabajar en equipo y acceder a nuevas herramientas de aprendizaje.

“Pero para mí lo verdaderamente importante no son solamente los gigabytes. Lo importante es lo que ustedes pueden hacer con ellos: una tarea que pueden entregar a tiempo, una investigación que pueden terminar, una clase o un tutorial que pueden consultar, una oportunidad de aprender algo nuevo y también un gasto menos para ustedes y para sus familias”, expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa destacó que el propósito de ConéctAT al Futuro es poner la tecnología al servicio de la educación y ampliar las oportunidades de las y los jóvenes en una etapa decisiva de su formación.

“Aprovechen esta herramienta. Úsenla para estudiar, investigar, aprender, crear y seguir preparándose. Que cada giga que hoy ponemos a su disposición se convierta en conocimiento, preparación y nuevas oportunidades”, afirmó.

Durante el evento, Carmen Lilia estuvo acompañada por René Salinas Salinas, director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, y Verónica Guajardo, directora de la Facultad de Enfermería de la UAT.

El secretario municipal de Educación, Cultura y Deporte explicó que el programa busca facilitar el acceso a la conectividad, apoyar la economía de estudiantes y familias y evitar que la falta de datos móviles se convierta en una barrera para continuar aprendiendo.

En representación de las y los estudiantes beneficiarios, Annalí Guizar, alumna de la Licenciatura en Derecho, señaló que contar con conectividad representa un apoyo directo para las actividades académicas que realizan dentro y fuera de las aulas.

“Cada tarjeta SIM representa una oportunidad que podemos aprovechar todos los días para nuestras actividades académicas y para mantenernos comunicados. Nos ayuda a reducir un gasto y, sobre todo, nos da una herramienta más para seguir preparándonos y aprovechar mejor nuestras oportunidades académicas”, expresó la alumna.

Canturosas Villarreal refrendó que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones que faciliten la preparación de las nuevas generaciones y les permitan aprovechar las oportunidades que ofrecen la educación y la tecnología.

“Nuevo Laredo cree en ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando para que estudiar, prepararse y salir adelante sea cada vez un poco más fácil”, expresó.

Con esta primera entrega, Nuevo Laredo marca un precedente en Tamaulipas al incorporar la conectividad móvil como una política pública municipal dirigida específicamente a estudiantes universitarios, convirtiendo el acceso digital en un apoyo directo para su educación y para la economía de sus familias.