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Promueve IMJUVE la salud mental entre jóvenes de la UTNL

Llevó a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, la plática “Autolesiones”

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y el bienestar emocional de las juventudes, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) la plática “Autolesiones”, en la que participaron más de 180 alumnos.

 

Durante esta actividad se generó un espacio de diálogo abierto y responsable para que las y los jóvenes pudieran reflexionar sobre sus emociones, identificar la importancia de pedir ayuda ante situaciones que les generan malestar y conocer herramientas para acompañarse entre compañeros de manera empática y responsable.

 

“Es muy importante llevar este tipo de dinámicas directamente a las escuelas, porque es ahí donde podemos acercarnos a nuestras juventudes, escucharles y brindarles información que puede ayudarles a reconocer sus emociones y pedir ayuda cuando la necesitan. Desde el IMJUVE estamos comprometidos con promover la salud mental y generar espacios de prevención y orientación para nuestros jóvenes”, señaló el director del IMJUVE, Víctor Martell.

 

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal, mediante el IMJUVE, fortalece una agenda de atención integral para las juventudes de Nuevo Laredo, acercando a las instituciones educativas actividades que contribuyen a su desarrollo emocional y bienestar.

 

El IMJUVE continuará impulsando este tipo de espacios en escuelas y comunidades, con el propósito de que las y los jóvenes cuenten con información, orientación y acompañamiento para afrontar de manera saludable los distintos retos de esta etapa de su vida.

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