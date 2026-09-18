Kane llega a 100 goles en la Bundesliga en tiempo récord

En el 7-0 del Bayern a Union Berlin

Harry Kane celebra tras marcar el cuarto gol del Bayern Múnich ante Union Berlin en la Bundesliga, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader)

Harry Kane celebra tras marcar el cuarto gol del Bayern Múnich ante Union Berlin en la Bundesliga, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader)

MÚNICH (AP) — Harry Kane estampó un doblete en una noche histórica del astro del Bayern Múnich al convertirse el viernes en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga.

Su Bayern aplastó 7-0 al Union Berlin para alcanzar la cima de la liga alemana.

El delantero inglés de 33 años logró el hito al transformar un penal a los 39 minutos para ampliar la ventaja del Bayern a 3-0 antes del descanso. Jamal Musiala abrió el marcador a los 18, mientras que Michael Olise añadió otro tanto a los 43.

Kane volvió a marcar a los 54, con lo que elevó su cuenta a 101 goles en 99 partidos. El récord anterior del más rápido en llegar al centenar se estableció en 123 encuentros por Dieter Müller, el prolífico goleador de Colonia en la década de 1970.

Olise redondeó un triplete al remecer las redes a los 73 y 76. Ismael Saibari gritó gol por el Bayern a los 70.

Tras dos actuaciones poco convincentes en la Bundesliga ante equipos recién ascendidos —un empate sin goles con el Schalke y una victoria 2-1 sobre el Elversberg—, el triunfo dejó al Bayern con 10 puntos en cuatro partidos. Friburg y Borussia Dortmund le escoltan con nueve unidades a la espera de sus compromisos del sábado.

Mónaco prolonga su impresionante inicio

En Francia, Mónaco mantuvo su impresionante arranque de temporada con la conducción del técnico brasileño Filipe Luis, al derrotar 2-1 al Lens para seguir invicto en lo más alto de la Ligue 1.

Paris Brunner adelantó a Mónaco a los 32, pero Matthieu Udol igualó en el 57. El autogol de Jonathan Gradit a los 84 marcó la diferencia definitiva.

Brunner aún espera una probable sanción por un gesto de degollamiento durante una celebración de gol el fin de semana pasado.

El entrenador de Lens Dino Toppmöller fue despedido en la semana tras apenas seis partidos al mando.

Monza da la sorpresa

En Italia, Gustavo Varela marcó dos goles y Monza dio la sorpresa al vencer 2-1 a Sassuolo para conseguir su primera victoria de la temporada en la Serie A.

Varela anotó a los 51 y 63 para los Biancorossi, que habían perdido tres de sus primeros cuatro partidos.

Vasilije Adžić recortó distancias para Sassuolo a los 88, pero fue una noche decepcionante para un equipo que venía de una victoria 3-2 sobre la Juventus.