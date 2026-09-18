Brentford sube al 3er puesto en la Liga Premier

Igor Thiago celebra tras anotar el segundo gol de Brentford en la victoria 3-0 ante Chelsea en la Liga Premier, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland)

Igor Thiago celebra tras anotar el segundo gol de Brentford en la victoria 3-0 ante Chelsea en la Liga Premier, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland)

LONDRES (AP) — Brentford ascendió el viernes al tercer puesto de la Liga Premier tras una contundente victoria por 3-0 sobre su rival londinense Chelsea.

Fue una actuación desconcertante del Chelsea de Xabi Alonso, que ahora acumula tres partidos de liga sin ganar.

Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fabio Carvalho marcaron en la segunda mitad para Brentford.

Esta fue una alineación del Chelsea que contenía todos los elementos de su replanteamiento de fichajes en la pretemporada, con una columna vertebral sólida y experimentada que vio a Jordan Henderson y Danny Welbeck realizar sus primeras titularidades en la liga.

Algo pareció encajar. Los visitantes no se vieron ni la mitad de caóticos en defensa en la primera parte como lo han sido por momentos esta temporada, plantándole cara físicamente a Brentford, ganando duelos y sin permitir que el equipo de Keith Andrews dominara las segundas jugadas.

Pero los viejos hábitos regresaron tras el descanso. La marca en el córner de Mikkel Damsgaard al minuto 61 fue deficiente, Jannik Schuster prolongó de cabeza y Anthony lo remató.

Luego, Thiago quedó libre para anotar después de que se atajara el disparo de Kevin Schade, y un centro raso fue empalmado en el tiempo añadido por Carvalho para llevar a los aficionados de Brentford al país de los sueños.