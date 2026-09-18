Muere Duncan Sheik, compositor de “Spring Awakening”

ARCHIVO - Duncan Sheik, izquierda, y Steven Sater aparecen con el premio al mejor álbum de teatro musical por "Spring Awakening" en la 50.ª edición anual de los premios Grammy, celebrada el domingo 10 de febrero de 2008 en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

ARCHIVO - Duncan Sheik, izquierda, y Steven Sater aparecen con el premio al mejor álbum de teatro musical por "Spring Awakening" en la 50.ª edición anual de los premios Grammy, celebrada el domingo 10 de febrero de 2008 en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Duncan Sheik, el cantautor ganador de los premios Tony y Grammy que creó las piezas del musical “Spring Awakening”, murió. Tenía 56 años.

Sheik falleció la noche del jueves, según una publicación en su página de Instagram. “El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro”, dice el mensaje. “Su legado musical seguirá inspirando a las generaciones venideras”.

Sheik era más conocido por su duradero éxito radial “Barely Breathing” cuando puso la mira en Broadway con “Spring Awakening”, lo que dio como resultado un espectáculo audaz que convirtió en musical la angustia adolescente.

“Con la excepción de nuestro director, todos somos una especie de forasteros de Broadway. Queríamos sacudir un poco las cosas. Y simplemente nos propusimos hacer esta pieza de teatro realmente genial”, dijo Sheik a The Associated Press en 2007, cuando el espectáculo arrasaba con las nominaciones a los Tony.

Sheik también abordó musicales basados en “American Psycho” y “Alice in Wonderland” (“Alicia en el país de las maravillas”), y “Barely Breathing” pasó 55 semanas en el Billboard Hot 100, con un pico en el puesto número 16. Pero probablemente era más conocido por “Spring Awakening”, que tuvo más de 860 funciones en Broadway a partir de 2006.

La dramaturga y actriz Eisa Davis escribió: “Su sentimiento profundo y su deleite nos dieron tanta belleza. Duncan, gracias por tu amistad y por la música sublime”.

‘Spring Awakening’ despertó un nuevo lado de Sheik, y de Broadway

El musical, adaptado de una obra del siglo XIX del dramaturgo alemán Frank Wedekind, con música de Sheik y letras del dramaturgo Steven Sater, es directo en sus retratos del incesto, el aborto y el suicidio. En parte pretende ser una advertencia de que los adolescentes necesitan buena información sobre el sexo para evitar errores trágicos.

“No pretendo faltarle el respeto a compositores teatrales más tradicionales”, le dijo al Los Angeles Times en 2015. “Amo a Stephen Sondheim, pero mi misión es asegurarme de que el teatro esté prestando atención a lo que el resto del mundo está escuchando”.

Sheik y Sater eran budistas practicantes que se conocieron mientras cantaban. Estaban colaborando en el tercer álbum de Sheik, “Phantom Moon”, cuando Sater mencionó que trabajaba en una nueva producción. Ninguno había escrito un musical antes.

“Le dije a Steven: ‘Estoy feliz de hacer este musical, pero solo quiero hacerlo si la música de la obra es del tipo que yo y mis pares podamos respaldar estilísticamente, con la que podamos identificarnos y disfrutar’”, dijo Sheik a AP en 2006.

Hicieron un pacto: conservarían el escenario provinciano de la Alemania del siglo XIX, pero con, como lo expresó Sater, “los personajes irrumpiendo en pop contemporáneo cuando cantan”.

“Spring Awakening” ganó ocho premios Tony, incluido el de mejor musical, así como el Grammy al mejor álbum de espectáculo musical.

“La música de Sheik, sobria en sus orquestaciones simples, exuberante en el oleaje envolvente de sus coros seductores, encarna el aire sombrío de anhelo que impregna el espectáculo: la emoción que se tiñe de miedo, la alegría que llega con un trago de desesperación”, señaló The New York Times en su reseña.

El espectáculo es querido en la comunidad del teatro musical como pionero de puesta en escena y contenido, junto a títulos como “Rent” y “Hamilton”. Regresó a Broadway en 2015 en una producción bien recibida de Deaf West Theatre. Está previsto que una versión off-Broadway se estrene este otoño, al igual que su musical “Memoirs of Amorous Gentlemen”, basado en el manga homónimo de Moyoco Anno.

El elenco del espectáculo original estaba repleto de actores que despegaron con fuerza, como Jonathan Groff, Lea Michele, Lilli Cooper, Jennifer Damiano, Gideon Glick, John Gallagher Jr., Lauren Pritchard y Krysta Rodriguez, quienes luego alcanzaron fama en televisión, cine y teatro. Groff más tarde ganaría un Tony con “Merrily We Roll Along”, y Michele se convirtió en una superestrella con “Glee”.

Sheik fusionó el teatro musical con la música pop

Sheik canalizó después la música que escuchaba al pasar las cuerdas de terciopelo de los clubes de moda del Manhattan de finales de los años 80 para una adaptación en Broadway de la novela de Bret Easton Ellis “American Psycho”.

La novela de 1991 —que más tarde se convirtió en una película de 2000 protagonizada por Christian Bale— narra a un yuppie neoyorquino homicida llamado Patrick Bateman, obsesionado con la ropa de alta gama y los productos de belleza mientras abre su camino a cuchilladas por Manhattan. Sheik, quien también aportó letras, recordó que solo llegó a la mitad del libro antes de arrojarlo al otro lado de la habitación cuando era estudiante de la Universidad Brown.

Para una canción destacada, “You Are What You Wear”, contactó a antiguas novias para hacerles una pregunta: ¿qué les gustaba realmente ponerse a finales de los 80? Puso las respuestas en la melodía sobre alta moda: “Chanel, Gaultier, o Giorgio Armani/Moschino, Alaïa, o Norma Kamali/¿Debería lucir/The Betsey Johnson/O quedarme con lo clásico/Comme des Garçons?”

El productor Jesse Singer le dijo a la AP en ese momento: “Duncan es realmente un genio y un intelectual, y aporta al escenario algo que es a la vez exclusivamente suyo, pero también —y de manera importante— propio de este período”.

Como Bateman, interpretado en escena por Benjamin Walker, se cree un poco crítico musical —soltando reflexiones mayormente insulsas sobre Phil Collins y Huey Lewis and the News—, Sheik también salpicó su partitura con astutas reelaboraciones de “In the Air Tonight” y “Hip to Be Square”.

“Definitivamente hay un arte en poder escribir una canción que, en un nivel, sea una canción pop y que también tenga que contar una historia y mantener al público enganchado en términos de un arco narrativo más amplio”, dijo Sheik a AP en 2013. “Cuando escribes una canción para el teatro, tiene que lograr todo ese otro conjunto de cosas. Tiene que funcionar en tándem con todas estas otras agendas e impulsos creativos”.

El espectáculo, dirigido por Rupert Goold y con historia de Roberto Aguirre-Sacasa, se estrenó en 2013 en Londres. En Broadway, en 2016, fue un fracaso y duró menos de 90 funciones.

“Todos estábamos algo preocupados de que pudiera ser demasiado violento para la gente y que pudiera parecer demasiado misógino. Pero, en realidad, la verdad es que esta pieza es una crítica de cierta manera de pensar las cosas. Así que, en verdad, es mejor ir con todo”, dijo Sheik a AP en la víspera del estreno.

“Barely Breathing” fue nominada a un Grammy

Al crecer entre Carolina del Sur y Nueva Jersey, Sheik aprendió guitarra de niño y obtuvo su primer sintetizador cuando tenía 12 años. Estuvo muy influenciado por Talk Talk, David Sylvian y Nick Drake. Su álbum debut homónimo se lanzó en 1996 y Rolling Stone le dio una reseña de cuatro estrellas, calificándolo como “un debut desafiante —hermoso y de espíritu benevolente”.

“Barely Breathing”, de ese álbum, fue nominada a mejor interpretación vocal pop en 1998 y se mantendría viva en programas de televisión como “Glee” y “Girls”.

Otros proyectos incluyen “Whisper House”, un álbum y musical —una historia de fantasmas que se presentó en 2010 en el Old Globe Theatre de San Diego—, y “Legerdemain”, un álbum que exploró la tensión entre el arte y el comercio. Su álbum más reciente fue “Claptrap”, de 2022.

Pero para alguien que alguna vez fue un completo desconocido en Broadway, le dijo a la AP en 2016 que tenía un sentido de misión.

“Siento que se ha convertido en mi proyecto arrastrar, de alguna manera, a distintas personas que quizá normalmente no irían a ver obras de teatro musical, para que vengan a ver una obra de teatro musical”, dijo Sheik.

Le sobreviven sus padres, su esposa, Nora Ariffin, y una hija, Ines.