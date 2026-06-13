Lleva Barra de Abogados lotería de premios a la colonia Valles de Anáhuac

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y mantener el acercamiento con la ciudadanía

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y mantener el acercamiento con la ciudadanía, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, presidida por el Lic. Jorge Miranda Niño, llevó a cabo una lotería de premios en la colonia Valles de Anáhuac.

El evento se realizó sobre la Avenida 13 de dicho sector, donde decenas de familias se dieron cita para participar en esta actividad recreativa que permitió a niños, jóvenes y adultos disfrutar de una tarde de convivencia y entretenimiento.

Durante el encuentro, el presidente de la Barra de Abogados, Lic. Jorge Miranda Niño, convivió con los vecinos y destacó que desde hace varios meses la asociación civil ha mantenido un trabajo constante en diferentes sectores de la ciudad, llevando brigadas médicas, asesorías jurídicas gratuitas y actividades comunitarias como las loterías de premios.

“Nuestro compromiso es seguir cerca de las familias de Nuevo Laredo, escuchando sus necesidades y brindando apoyo a través de diferentes programas sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad”, expresó Miranda Niño.

Los asistentes agradecieron la realización de este tipo de actividades, las cuales además de fomentar la convivencia vecinal, ofrecen momentos de esparcimiento para las familias de la colonia.

La Barra de Abogados de Nuevo Laredo reiteró que continuará recorriendo diversas colonias de la ciudad con jornadas de apoyo social, servicios gratuitos y actividades recreativas, buscando fortalecer los lazos entre la ciudadanía y esta organización civil comprometida con el bienestar de la comunidad.