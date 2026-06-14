Salen ilesos tras fuerte percance vial en Abasolo y Venezuela

Tras el reporte del accidente, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y establecer la mecánica de los hechos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Tras el reporte del accidente, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y establecer la mecánica de los hechos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un choque entre dos automóviles registrado en el cruce de la calle Venezuela y la avenida Abasolo movilizó a autoridades de Tránsito y Vialidad, dejando únicamente daños materiales y sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el informe oficial, el percance ocurrió cuando un automóvil Kia Forte modelo 2019, color negro, conducido por Alex Aurelio, de 29 años y residente de la colonia San Rafael, circulaba de sur a norte sobre la avenida Abasolo. Al llegar a la intersección con la calle Venezuela, un automovilista le cedió el paso para que continuara su trayecto.

Sin embargo, al intentar cruzar la vialidad, el conductor impactó contra un Kia Forte modelo 2016, color gris, que era manejado por Ramiro, de 45 años, con domicilio en la colonia Lomas del Río, quien transitaba de poniente a oriente sobre la calle Venezuela, vía que contaba con preferencia de paso.

Tras el reporte del accidente, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y establecer la mecánica de los hechos. Asimismo, se presentó el ajustador de la compañía aseguradora del conductor señalado como responsable.

Luego de las diligencias efectuadas por las autoridades y de la intervención de la aseguradora, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación y pago de los daños materiales ocasionados por el choque.

Las autoridades concluyeron las actuaciones en el lugar una vez que se formalizó el convenio entre los involucrados, restableciéndose la circulación en la zona sin mayores contratiempos.