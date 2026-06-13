Entrega la UAT en la UAM-Mante nuevos profesionales de la salud y la educación

Ciudad Mante, Tam.- En un acto que reafirma la solidez institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la graduación de 184 nuevos profesionales de la salud y la educación egresados de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, donde además fue distinguido como padrino de la Generación 2022–2026.

Durante su intervención en la ceremonia, Dámaso Anaya felicitó a los graduados y a sus familiares, exhortando a la nueva generación a ejercer su profesión con un profundo sentido humano y con los valores que distinguen a la máxima casa de estudios.

Asimismo, subrayó que la dinámica de trabajo que la UAT mantiene con los distintos órdenes de gobierno y los sectores de salud les asegura una vinculación efectiva que les abre las puertas del campo laboral, reafirmando el compromiso de su gestión con el desarrollo social y el bienestar de Tamaulipas.

Durante el evento se entregaron constancias a 137 egresados de la Licenciatura en Enfermería, 29 de la Licenciatura en Nutrición y Salud Integral, 16 de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y 2 de la Especialidad de Enfermería en Salud Pública.

Por su parte, el director de la UAM Mante, Martín Berrones Morales, reconoció el compromiso y la dedicación de quienes hoy concluyen su preparación profesional en esta casa de estudios.

Asimismo, destacó que este emotivo acto representa la culminación de un esfuerzo compartido, el cual ha sido posible gracias al firme respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, permitiendo entregar a la sociedad especialistas altamente competitivos y refrendar el compromiso del plantel con la excelencia académica y el desarrollo regional.

Con la representación de su generación, la alumna Denisse Alejandra Guerrero Borjas, de la Licenciatura en Nutrición y Salud Integral, compartió un emotivo mensaje de orgullo y gratitud por culminar esta etapa de vida, agradeciendo el respaldo incondicional de las autoridades universitarias.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de galardones al mérito académico. Se reconoció a Damaris Valeria Guevara Marroquín como primer lugar de generación en licenciatura; a Rocío del Pilar Núñez Cárdenas en la especialidad; y a Dana Garza Aguilar en la maestría.

A la ceremonia se sumó la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza, quien felicitó a los egresados y respaldó el inicio de su etapa profesional.

Se contó con la presencia también del secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; la directora de la Escuela Preparatoria Mante, Claudia Tello Naranjo; y la decana de la UAM-Mante, Ma. Guadalupe Bustos Vázquez.