Lleva alcaldesa Carmen Lilia Canturosas servicios del Gobierno Municipal a colonia Nueva Victoria

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de su compromiso por mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal visitó la colonia Nueva Victoria con el programa “Presidencia Cerquita de Ti”, una iniciativa que lleva atención directa, servicios y soluciones hasta las puertas de las familias neolaredenses.

Durante la jornada, la alcaldesa recorrió el área, dialogó con vecinos, escuchó sus inquietudes y supervisó personalmente la atención brindada por las distintas dependencias del Gobierno Municipal.

A lo largo del evento, se ofrecieron múltiples servicios gratuitos como consultas médicas, entrega de medicamentos, trámites del Registro Civil, vacunación antirrábica, corte de cabello, asesoría legal, orientación psicológica, así como información de programas sociales y mantenimiento urbano.

“Este programa nació para estar donde más se necesita al gobierno, en las colonias, con la gente. Nuestra prioridad es atender de frente, dar soluciones reales y seguir transformando Nuevo Laredo desde sus comunidades”, expresó la alcaldesa.

Carmen Lilia también brindó apoyo directo a familias en situación vulnerable con sillas de ruedas, despensas, atención médica especializada y acompañamiento legal.

Junto a miembros del Cabildo e integrantes de su gabinete, la presidenta municipal escuchó y dio solución al momento a las peticiones ciudadanas.

Los habitantes de Nueva Victoria agradecieron la visita y destacaron el impacto positivo que este tipo de acciones tiene en su entorno, al permitirles resolver trámites y recibir atención sin salir de su colonia.

Con “Presidencia Cerquita de Ti”, el gobierno municipal reafirma su visión humanista y de trabajo cercano, llevando resultados tangibles y fortaleciendo el vínculo entre ciudadanía y autoridad.