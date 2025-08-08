Pese a alerta sanitaria, sigue a la venta la pasta Colgate Total Prevención Activa Clean Mint

En centros comerciales de Nuevo Laredo, esta pasta no ha sido retirada de los anaqueles

Nuevo Laredo, Tam.- Pese a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ordenó el retiro inmediato del mercado de la crema dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, fabricada en México, tras recibir reportes de reacciones adversas en consumidores, en los anaqueles de tiendas comerciales aún sigue estando a la venta en Nuevo Laredo.

La alerta sanitaria se emitió desde el pasado martes, luego del análisis de múltiples casos que vinculan el uso de esta pasta con síntomas como irritación bucal, inflamación de encías, sensibilidad o dolor dental, úlceras, aftas o forúnculos y reacciones alérgicas.

La Cofepris recomendó suspender su uso inmediato y acudir a un profesional de la salud en caso de presentar alguno de estos síntomas.

Según la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V. aceptará la devolución de este producto y lo cambiará por otra crema dental distinta a Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.