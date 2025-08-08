Invita Gobierno Municipal a la Tercera Feria del Empleo 2025 con más de mil 500 vacantes

Este evento contará con la participación de diversas empresas locales que ofrecerán oportunidades laborales para distintos perfiles. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar la vinculación laboral y fortalecer la economía de las familias neolaredenses, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a participar en la Tercera Feria del Empleo 2025, donde se ofertarán más de mil 500 vacantes en sectores como maquiladoras, servicios, comercio, transporte, entre otros.

La feria se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones del Centro Cívico Municipal.

Organizado por la Dirección de Comercio, Empleo y PYMES, este evento contará con la participación de diversas empresas locales que ofrecerán oportunidades laborales para distintos perfiles, desde operativos hasta administrativos y profesionales. Además, se brindará asesoría para quienes buscan su primer empleo o desean reincorporarse al mercado laboral.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Económico, en cada edición de esta feria, las empresas participantes logran una vinculación directa de más de 80 personas por evento, lo que representa una alta posibilidad de contratación inmediata.

La Feria del Empleo forma parte de un programa permanente que promueve la generación de oportunidades laborales en espacios públicos y colonias de Nuevo Laredo, acercando así el empleo a todos los sectores de la ciudad.