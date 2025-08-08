Estudiantes supera a Independiente Rivadavia y se mantiene líder de su zona en Argentina

Con este resultado, los pincharratas encabezan el Grupo A con 9 puntos sobre 12 en disputa

BUENOS AIRES (AP) — Con un gran primer tiempo, Estudiantes derrotó el jueves 2-1 a Independiente Rivadavia para situarse a la cabeza de su zona en el torneo Clausura de la liga argentina.

Fabricio Pérez anotó a los 7 minutos el primer gol de la noche en el estadio Jorge Luis Hirschi. El defensor Leandro González Pirez marcó el otro tanto local a los 39. Descontó Sebastián Villa para el equipo azul a los 93 de penal.

Con este resultado, los pincharratas encabezan el Grupo A con 9 puntos sobre 12 en disputa. El equipo de Eduardo Domínguez triunfó en las últimas tres fechas.

Los rojiblancos jugaron un estupendo primer tiempo. Lograron ser profundos con ataques liderados principalmente por Cristian Medina y Tiago Palacios.

El primer gol llegó con un pase desde la izquierda que aprovechó el juvenil de 19 años Fabricio Pérez para controlar de derecha y definir de zurda.

El segundo se produjo con un centro de un tiro libre efectuado por el propio Pérez que cabeceó a gol Leandro González Pirez.

En el complemento, Estudiantes pudo haber aumentado la diferencia, pero también priorizó cuidar el resultado.

A los 91, el pincharrata Gastón Benedetti cometió un penal al agredir a Mauricio Cardillo en el área. El colombiano Villa ejecutó con acierto la pena máxima para el 2-1 final.

“Hicimos un gran partido. Merecíamos ganar”, dijo Fabricio Pérez a la TV. “Para el partido que viene de copa (Libertadores) vamos a ir bien”.

Los rojiblancos visitarán en Asunción a Cerro Porteño el miércoles próximo.

En tanto, San Lorenzo derrotó por 1-0 a Vélez Sarsfield en el Nuevo Gasómetro. Alexis Cuello marcó el único tanto del encuentro a los 27. Ezequiel Cerutti generó un ataque por la derecha y pasó a Cuello que tocó a la red.

Con esta victoria, los azulgranas pasaron a ser líderes del Grupo B con 8 puntos.

Gimnasia y Esgrima de La Plata venció como visitante a Godoy Cruz por 2-1. Los triperos consiguieron sus goles en un intervalo de tres minutos. A los 26, Manuel Panaro marcó el primero y a los 29, Marcelo Torres anotó el segundo de cabeza. Descontó Agustín Auzmendi con un desvío tras un disparo de Nicolás “Indio” Fernández a los 90.

Boca Juniors, que lleva una racha negativa récord de 11 partidos sin ganar, recibirá el sábado a Racing de Avellaneda. En tanto, Independiente será local de River Plate.

Próximos partidos: Tigre-Huracán, Newell’s Old Boys-Central Córdoba, Lanús-Talleres (viernes); San Martín (SJ)-Sarmiento, Atlético Tucumán-Rosario Central, Belgrano-Banfield (sábado); Barracas Central-Aldosivi, Instituto-Platense, Argentinos Juniors-Unión (domingo); Defensa y Justicia-Riestra (lunes).

Principales posiciones: zona A: Estudiantes 9 puntos; Barracas 6; Central Córdoba, Unión 5; Ind. Rivadavia 4. Zona B: San Lorenzo 8 puntos; River, Gimnasia 7; Riestra 6; Rosario Central 5.