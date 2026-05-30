Llenan familias de música, baile y color el Centro Histórico

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente lleno de alegría, tradición y expresión artística, decenas de familias neolaredenses se dieron cita en la Plaza Juárez para disfrutar del evento “Folklor, Baile y Danzón”, una actividad organizada por la Dirección de Arte y Cultura del Gobierno Municipal que transformó el corazón del Centro Histórico en un escenario de música, color y convivencia.

Niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores disfrutaron de una tarde cultural en la que el talento local fue el gran protagonista, consolidando estos espacios como puntos de encuentro para el sano esparcimiento y la promoción de las artes.

El programa contó con la participación de la Centenaria Banda de Música Municipal de Nuevo Laredo, que deleitó al público con un repertorio musical que puso ritmo a la jornada. Asimismo, se presentaron Sara Atilano de Ballet de Casa de la Cultura, los grupos Ballet 1 y Ballet 2 de Casa de la Cultura “Maquila Creativa”, los Grupos de Danza Contemporánea de Casas de la Cultura y el Grupo de Danza Folclórica del COBAT 01 “Huehuecóyotl”, quienes ofrecieron coloridas estampas y coreografías que fueron ampliamente ovacionadas por los asistentes.

Durante el evento, las familias disfrutaron de una experiencia cultural que resaltó las tradiciones mexicanas y el talento de artistas y estudiantes locales, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia entre la comunidad.

La Dirección de Arte y Cultura continúa impulsando actividades gratuitas y accesibles para todas las familias, con el objetivo de acercar las expresiones artísticas a la ciudadanía y seguir consolidando los espacios públicos como escenarios para la cultura, la recreación y la convivencia social.

Con eventos como “Folklor, Baile y Danzón”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover la cultura como una herramienta de transformación social y de fortalecer la vida comunitaria en Nuevo Laredo.