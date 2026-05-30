Detienen a 45 personas tras disturbios por triunfo del PSG

Un automóvil arde y estallan fuegos artificiales mientras la policía observa a los aficionados del PSG celebrar en París, el sábado 30 de mayo de 2026, tras el partido de fútbol de la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal disputado en Budapest; el PSG ganó el encuentro. (Foto AP/Thomas Padilla)

Un automóvil arde y estallan fuegos artificiales mientras la policía observa a los aficionados del PSG celebrar en París, el sábado 30 de mayo de 2026, tras el partido de fútbol de la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal disputado en Budapest; el PSG ganó el encuentro. (Foto AP/Thomas Padilla)

PARÍS.- La policía de París detuvo a 45 personas después de que la violencia interrumpiera las celebraciones a última hora del sábado por la segunda conquista del título de la Liga de Campeones del Paris Saint-Germain y de que un grupo intentara asaltar una comisaría en la capital francesa.

Los aficionados comenzaron a celebrar en París tras el pitido final, más temprano en la noche, en Budapest, Hungría, donde el PSG ganó al vencer al Arsenal en una dramática final definida por penales.

Decenas de aficionados marcharon por las avenidas cerca del Arco del Triunfo, y algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Unas 20.000 personas se congregaron en los Campos Elíseos, mientras la policía trabajaba para contener a la multitud.

Sin embargo, la prefectura de policía de París indicó que grupos más pequeños provocaron disturbios en varios lugares, y que algunos vandalizaron comercios y provocaron incendios. Un agente de policía resultó herido. La policía señaló que quienes intentaron asaltar una comisaría en el acomodado barrio del 8º distrito fueron dispersados.

Añadió que, para las 10 de la noche, 45 personas habían sido puestas bajo custodia.

La principal vía de circunvalación que rodea París fue bloqueada brevemente por una multitud antes de que la policía la dispersara. La policía también informó que una panadería y un restaurante sufrieron daños.

Los agentes también contuvieron a unas 1.000 personas reunidas cerca del estadio del PSG en el 16º distrito y retiraron barricadas hechas con bicicletas.

En mayo del año pasado, cuando la policía realizó más de 500 detenciones en toda Francia tras el primer título del PSG, París estaba en máxima alerta, con 8.000 agentes desplegados por toda la ciudad.